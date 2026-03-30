Un oposum viu stătea ascuns printre jucăriile de pluș de la magazinul de cadouri al unui aeroport

Un pasager care vizita, miercuri dimineață, un magazin de cadouri de pe Aeroportul Internațional Hobart, din statul australian Tasmania, a făcut o descoperire remarcabilă în secțiunea de jucării de pluș. Un oposum viu stătea ascuns printre jucăriile de pluș.

Era unul cu coadă-perie, care a decis să se alăture „prietenilor” săi pufoși de pe rafturile magazinului respectiv.

Liam Bloomfield, managerul magazinului, a declarat că personalul și clienții au fost foarte încântați.

„Un pasager a raportat acest lucru unuia dintre angajați, căruia nu-i venea să creadă ce aude. Acesta a sunat la conducere (a aeroportului-n.r.) și a spus: avem un oposum în magazin”, a precizat Bloomfield.

Un purtător de cuvânt al aeroportului, citat de The Guradian, a declarat că oposumul a rămas calm, în timp ce a fost escortat în siguranță afară din terminal.

Bloomfield a mai spus că personalul magazinului a votat și ce nume va da animalului.

„Vom avea un mic altar dedicat oposumului. Va exista o mică fotografie frumoasă; odată ce va primi un nume, vom pune un mic stâlp frumos în fața magazinului pentru a ne asigura că este ținut minte”, a adăugat Bloomfield.

„Coadă-perie” este una dintre cele cinci specii de oposum din Tasmania și este un animal nocturn, deși se poate adapta ușor la o gamă largă de medii naturale și în preajma oamenilor.

VIDEO – BBC

