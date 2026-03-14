Prima pagină » Actualitate » Un petrolier grec, atacat de o dronă în Marea Neagră. La bord se afla și un marinar român

14 mart. 2026, 15:36, Actualitate
foto: Mediafax.

Petrolierul grecesc Maran Homer a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, sâmbătă dimineață, în timp ce se îndrepta spre Novorossiisk. La bord se afla un echipaj de 24 de marinari, printre care și un român, iar autoritățile de la Atena au confirmat că toți sunt în siguranță și că nava nu a poluat mediul, relatează Mediafax.

Atacul și daunele produse

Conform informațiilor transmise de Vasilis Kikilias, petrolierul „Maran Homer” se afla la 14 mile marine de Novorossiisk când a fost lovit pe punte de o dronă. Nava era goală de marfă și naviga independent. Daunele s-au produs doar la tribord, iar echipajul nu a suferit răni.

„Maran Tankers Management Inc., compania de administrare a petrolierului MARAN HOMER (nr. IMO 9761372) sub pavilion grec, raportează că astăzi, 14 martie, în jurul orei locale 04:35 (01:35 GMT), în timp ce nava naviga în afara apelor teritoriale rusești, așteptând ordinele de a intra în Terminalul Consorțiului Conductelor Caspice (CPC) din Novorossiisk, Rusia, unde urma să primească o încărcătură de țiței kazah, a fost lovită de un obiect necunoscut.”
„Nu au existat răniți, iar echipajul este în siguranță. Au existat doar daune materiale minore la punte și la echipamentele de punte ale navei. Petrolierul a fost descărcat și nu există poluare a mediului. A plecat deja din Novorossiisk.”

Reacția oficialilor de la Atena

Ministrul Vasilis Kikilias a declarat că incidentul este legat de decizia SUA de a ridica temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc și face parte din presiunea regională:

„Se presupune că acest atac face parte din presiunea exercitată de către țările din regiune și este probabil legată și de deciziile luate de a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună. L-am informat pe prim-ministru, l-am informat și pe ministrul Afacerilor Externe.

Acolo unde considerăm că există o problemă și o problemă, vom protesta vehement și vom face toate aceste acțiuni la nivelul Consiliului European și, acolo unde este necesar, deoarece consider că este inacceptabil, foarte periculos să țintim navele noastre cu pavilion grecesc, dar și grecii navelor care sunt închiriate și închiriate legal. Iar marinarii greci și industria maritimă încearcă să-și facă treaba, ar trebui să fie în mod normal în afara oricărui interes politic sau, dacă vreți, cu siguranță în afara conflictului, a războiului.”

Oficialul a mai subliniat importanța transportului maritim pentru economia globală și a precizat că există un mecanism de repatriere pentru orice marinar care îl solicită. În prezent, în Golful Persic se află zece nave sub pavilion grecesc și un total de 130 de nave deținute de greci, iar comunicarea cu căpitanii este menținută zilnic.

Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Poate fi readus la viață un creier crioconservat? Iată ce au arătat noi experimente!
ENERGIE Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
17:30
Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
RĂZBOI Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
17:12
Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
INEDIT Sfaturi de la un pilot. De ce îi îndeamnă pe pasageri să nu folosească niciodată buzunarul din spate al scaunului din avion
17:06
Sfaturi de la un pilot. De ce îi îndeamnă pe pasageri să nu folosească niciodată buzunarul din spate al scaunului din avion
APĂRARE Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”
16:36
Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”
INEDIT Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema
15:57
Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
15:13
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile

