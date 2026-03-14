Un petrolier grec, atacat de o dronă în Marea Neagră. La bord se afla și un marinar român

Petrolierul grecesc Maran Homer a fost atacat de o dronă în Marea Neagră, sâmbătă dimineață, în timp ce se îndrepta spre Novorossiisk. La bord se afla un echipaj de 24 de marinari, printre care și un român, iar autoritățile de la Atena au confirmat că toți sunt în siguranță și că nava nu a poluat mediul, relatează Mediafax.

Atacul și daunele produse

Conform informațiilor transmise de Vasilis Kikilias, petrolierul „Maran Homer” se afla la 14 mile marine de Novorossiisk când a fost lovit pe punte de o dronă. Nava era goală de marfă și naviga independent. Daunele s-au produs doar la tribord, iar echipajul nu a suferit răni.

„Maran Tankers Management Inc., compania de administrare a petrolierului MARAN HOMER (nr. IMO 9761372) sub pavilion grec, raportează că astăzi, 14 martie, în jurul orei locale 04:35 (01:35 GMT), în timp ce nava naviga în afara apelor teritoriale rusești, așteptând ordinele de a intra în Terminalul Consorțiului Conductelor Caspice (CPC) din Novorossiisk, Rusia, unde urma să primească o încărcătură de țiței kazah, a fost lovită de un obiect necunoscut.”

„Nu au existat răniți, iar echipajul este în siguranță. Au existat doar daune materiale minore la punte și la echipamentele de punte ale navei. Petrolierul a fost descărcat și nu există poluare a mediului. A plecat deja din Novorossiisk.”

Reacția oficialilor de la Atena

Ministrul Vasilis Kikilias a declarat că incidentul este legat de decizia SUA de a ridica temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc și face parte din presiunea regională:

„Se presupune că acest atac face parte din presiunea exercitată de către țările din regiune și este probabil legată și de deciziile luate de a permite parțial transportul petrolului rusesc timp de o lună. L-am informat pe prim-ministru, l-am informat și pe ministrul Afacerilor Externe.

Acolo unde considerăm că există o problemă și o problemă, vom protesta vehement și vom face toate aceste acțiuni la nivelul Consiliului European și, acolo unde este necesar, deoarece consider că este inacceptabil, foarte periculos să țintim navele noastre cu pavilion grecesc, dar și grecii navelor care sunt închiriate și închiriate legal. Iar marinarii greci și industria maritimă încearcă să-și facă treaba, ar trebui să fie în mod normal în afara oricărui interes politic sau, dacă vreți, cu siguranță în afara conflictului, a războiului.”

Oficialul a mai subliniat importanța transportului maritim pentru economia globală și a precizat că există un mecanism de repatriere pentru orice marinar care îl solicită. În prezent, în Golful Persic se află zece nave sub pavilion grecesc și un total de 130 de nave deținute de greci, iar comunicarea cu căpitanii este menținută zilnic.

AUTORUL RECOMANDĂ