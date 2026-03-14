A început montarea tablierului la pasajul de la Apărătorii Patriei. Daniel Băluță: „Va fi probabil ultimul pasaj realizat de o primărie de sector”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că a început montarea tablierului metalic la pasajului rutier de la Apărătorii Patriei. Daniel Băluță estimează că termenul de finalizare care este stabilit pentru sfîrşitul acestui an va fi respectat, subliniind că speră ca valoarea lucrării să nu se majoreze, în contextul creşterii preţurilor la carburanţi.

„Activitatea la pasajul Apărătorii Patriei continuă. (…) Este a doua piesă din inelul median în sectorul 4, am construit deja pasajul Europa Unită, până la finalul anului vom reuşi să finalizăm acest pasaj care va dregreva această intersecţie foarte importantă şi va reprezenta un punct nodal extrem de important pentru inelul median care reprezintă o conexiune între Şoseaua Giurgiului şi Şoseaua Petricani. (…) Este singura modalitate prin care traficul poatr fi redus în Bucureşti şi va creşte nivelul de confort al oamenilor”, a precizat sâmbătă Băluță, într-o conferință de presă.

Edilul a anunțat că vineri seară a început montarea primei părţi a tablierului la pasajul Apărătorii Patriei, iar în aproximativ o lună întreaga structură a tablierului va fi montată şi vor începe lucrările la etapa următoare, montarea infrastructurii rutiere.

În acest weekend, circulaţia în zonă va fi restricţionată, pe timpul nopţii.

„Promisiunea pe care am făcut-o oamenilor, aceea de a termina această lucrare până la sfârşitul anului vom reuşi să ne-o menţinem”, a adăugat el.

Băluță a precizat că vor exista majorări de preţuri la această lucrare, în condiţiile fluctuaţiilor preţurilor carburanţilor.

Valoarea investiţiei este de 120 de milioane de lei, inclusiv TVA.

„Sperăm că vom reuşi să ne încadrăm în aceşti indictori, în ciuda probemelor deosebite cu care ne confruntăm”, a mai spus edilul Sectorului 4.

Pe de altă parte, edilul și-a exprimat îngrijorarea legată de faptul că autoritățile locale nu vor mai putea realiza obiective de investiții pe termen mediu, din cauza „abordării distructive” din mandatul premierului Ilie Bolojan. El a declarat că suma investițiilor necesare pentru infrastructura Capitalei este una „uluitoare”.

„Acest pasaj va fi probabil ultimul pe care o primărie de sector va putea să îl facă, pentru că, în ritmul acesta, în viziunea pe care Guvernul Bolojan o are, aceea de a pulveriza autoritățile locale și de a lua din declarațiile de impunere tot ceea ce se poate lua, rolul primăriilor va fi practic inexistent. Pe lângă faptul că economia României s-a contractat și suntem în recesiune tehnică, pe lângă faptul că puterea de cumpărare a scăzut cu 25%, iar inflația este 10%, consecința directă a acestor acțiuni iresponsabile, din punctul meu de vedere, este imposibilitatea ca cei care trăiesc în comunități să vadă finalizate obiective de investiții”, a spus el.

