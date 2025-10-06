Prima pagină » Actualitate » Un polițist fals a primit mită 55.000 de lei de la un bărbat pentru a scăpa de un dosar penal

06 oct. 2025, 21:15, Actualitate
Foto caracter ilustrativ

Un șofer care a provocat un accident rutier cu victime a mituit cu aproximativ 55.000 de lei un polițist fals din Alba pentru a îl scăpa de un dosar penal.

Bărbatul care s-a dat drept polițist a recunoscut fapta și a primit patru ani de închisoare cu executare, dar și cu sechestru pe conturile bancare, a transmis Direcția Națională Anticorupție, printr-un comunicat de presă.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus sesizarea instanței, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului P.D.V., persoană fizică fără calitate specială, aflat sub control judiciar la data încheierii acordului, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de  fapt: În perioada 16 – 27 iulie 2025, inculpatul P.D.V., atribuindu-și în mod nereal calitatea de polițist, ar fi pretins unei persoane fizice suma totală de 55.631 lei, promițând că își va exercita presupusa influență în vederea soluționării unui dosar penal în care persoana respectivă era vizată pentru provocarea unui accident rutier soldat cu victime. Inculpatul i-ar fi promis astfel persoanei fizice în cauză, că va interveni pe lângă superiorul său din cadrul I.P.J. Sibiu şi pe lângă procurorul de caz, atât pentru clasarea dosarului penal, cât şi pentru recuperarea într-un timp cât mai scurt a permisului de conducere. Pentru acestea, inculpatul P.D.V. ar fi primit de la persoana respectivă, în perioada 16 – 24 iulie 2025, suma totală de 52.086 lei”, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii anticorupție au pus sechestru asupra banilor aflați în conturile bancare ale inculpatului, în vederea confiscării sumei de 52.086 lei.

DNA precizează că inculpatul și-a recunoscut faptele integral și a avut „o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor”. În prezența avocatului, falsul polițist a declarat că recunoaște comiterea infracțiunii, acceptă încadrarea juridică şi este de acord cu pedeapsa propusă de procurori.

Falsul polițist a primit o pedeapsă cu închisoarea timp de patru ani

Falsul polițist a acceptat o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare, precum şi interzicerea unor drepturi pe o perioadă de 4 ani şi 6 luni după executarea pedepsei, printre care dreptul de a fi ales în autoritățile publice, de a ocupa o funcție publică sau una care implică exercițiul autorității de stat.

Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaștere a vinovăției au fost transmise spre judecare Tribunalului Sibiu, cu propunerea de menținere a măsurilor preventive şi asiguratorii dispuse.

