Un primar din București propune un nou INDICATOR rutier pentru drumurile din Capitală. Ce presupune acesta și unde ar urma să fie amplasat

06 oct. 2025, 19:50, Actualitate
Primăria Sectorului 2 propune o măsură menită să reducă poluarea din apropierea unităților de învățământ și a locurilor de joacă, prin introducerea unui nou indicator rutier care va face parte din proiectul „Oprește Motorul”. Prin această inițiativă, administrația locală dorește să încurajeze șoferii să adopte un comportament mai responsabil și să contribuie la protejarea mediului și a sănătății celor mici.

Astfel, Primăria Sectorului 2 a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre ce vizează instalarea unui semn rutier informativ cu scop ecologic, cu mesajul inscripționat… „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi”, care ar urma să fie amplasat în apropierea școlilor, grădinițelor și locurilor de joacă, acolo unde traficul rutier este intens în anumite momente ale zilei.

Reprezentanții autorității locale au explicat că această măsură face parte dintr-un program mai amplu, intitulat „Oprește Motorul”, gândit să reducă nivelul de noxe în zonele frecventate de copii. Datele colectate de administrație arată că aerul din jurul instituțiilor de învățământ conține adesea concentrații ridicate de particule fine, mai ales dimineața și după-amiaza, când părinții își aduc sau își iau copiii de la școală.

Prin această inițiativă, Primăria dorește să atragă atenția asupra efectelor poluării locale și să determine șoferii să oprească motoarele în timpul staționării, reducând astfel emisiile directe de dioxid de carbon și particule poluante.

Campania propusă de autoritățile din Sectorul 2 se aliniază strategiilor europene de diminuare a poluării urbane și de creștere a gradului de conștientizare privind impactul traficului asupra sănătății publice. Deși efectele poluării nu sunt întotdeauna vizibile, acestea pot fi grave, mai ales pentru copii.

Specialiștii atrag atenția că expunerea constantă la aer poluat favorizează dezvoltarea afecțiunilor respiratorii și alergiilor. În acest context, mesajul afișat pe noile indicatoare are și o valoare educativă: reamintește importanța gesturilor mici care pot face diferența.

„Indicatoarele ar urma să fie amplasate în proximitatea unităților de învățământ preuniversitar și a zonelor frecventate de cei mici, pentru a încuraja conducătorii auto să oprească motorul pe durata staționării”, se menționează în documentul pus în dezbatere publică, potrivit Capital.ro.

Proiectul este deschis consultării publice până la data de 13 octombrie 2025, perioadă în care locuitorii Sectorului 2 pot trimite opinii, sugestii sau observații. Conform anunțului oficial, acestea pot fi trimise prin e-mail sau depuse direct la sediul Primăriei.

„Cei interesați pot consulta documentația și pot trimite propuneri sau sugestii până la 13 octombrie 2025, fie prin e-mail, fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2”, se precizează în comunicatul instituției.

După finalizarea procesului de transparență decizională, autoritățile vor analiza feedbackul primit și vor stabili forma finală a hotărârii ce urmează să fie supusă votului în Consiliul Local.

