Martorii surprind momentul în care o mașină cade în râu după prăbușirea unui pod în China pe durata inundațiilor locale

Un martor ocular a surprins momentul când un pod din China s-a prăbușit. Incidentul s-a petrecut chiar când un șofer îl traversează.

Mașina sa a căzut într-un râu în timp ce podul s-a prăbușit. Potrivit Al Jazeera, presa locală transmite că vehiculul s-a defectat e și nu putea da cu spatele.

Ocupanții au ieșit din vehicul înainte să fie luat de ape.

Mulți comentatori s-au declarat uimiți, însă unii mai răutăcioși au scris comentarii în care au făcut haz pe seama incidentului:

„Un pod făcut în China”.

Sursa Video: Preluare Al Jazeera de la martori oculari

