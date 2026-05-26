Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu critică contractul de lobby angajat de Nicușor Dan: Este jignitor pentru poporul român/Muraru trebuie să plece

Jurnalistul Ion Cristoiu a intervenit în emisiunea Ai Aflat! cu un comentariu legat de contractul de lobby angajat de Nicușor Dan cu o companie de lobby din Statele Unite.

În opinia cunoscutului jurnalist și analist politic, Administrația Prezidențială a păstrat multă discreție pe acest subiect. Este vorba de al doilea caz când s-a semnat un acord despre care România nu a aflat în timp real. Cristoiu mai apreciază că decizia președintelui privind angajarea firmei de lobby americane ar fi trebuit susținută și de liderii politici de pe prima scenă.

E a doua oară când aflăm de un acord despre care ei nu ne-au zis. Ei sunt obligați acum să spună, da, domnule. De-abia ieri am aflat că ei s-au întâlnit de 3 ori, da? Păi nu era normal să ne spună. Și că au semnat electronic. Nu era normal acum să vină, să sară în ajutorul lui Nicușor Dan toți liderii politici? Da. domnule, suntem și noi și nu e bine.

„Muraru ar trebui să-și dea demisia”

În altă ordine de idei, jurnalistul și-a exprimat nedumerirea că acest contract acoperă misiunea unui ambasador, și a completat că ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, ar trebui să-și dea demisia. Este un afront pentru popor, mai spune Cristoiu.

Lobby-ul îl fac ambasadorii. De ce mai avem ambasador în Statele Unite? Pe vremea când era ambasador Mircea Geoană, soția lui făcea un mare lobby în sensul că se împrietenise cu niște soții de senator. Contractul de lobby de la Cotroceni este o jignire pentru poporul român. 

