După ce Moscova a amenințat că va bombarda centrele de luare a deciziilor din Kiev și obiectivele militare, armata rusă a venit marți cu noi precizări. De pe lista obiectivelor, afirmă rușii, nu vor face parte Rada Supremă și Biroul Președintelui, deoarece acestea nu sunt „centre de luare a deciziilor”, a precizat șeful comitetului de apărare al Dumei de Stat, Andrei Kartapolov.

Zelenski se ascunde în buncăr. În biroul lui sunt doar câteva femei de serviciu

Această mențiune a venit după ce Kartapolov a observat că deputații ucraineni nu controlează trupele și „nu determină unde și când să lanseze atacuri”, la fel ca parlamentarii ruși.

„Același lucru se poate spune și despre Biroul Președintelui Ucrainei. Cu toții înțelegem că Zelenski nu apare acolo. El stă într-un buncăr, iar în biroul său sunt două gărzi de corp și cinci femei de serviciu. Are sens să risipim muniție scumpă pentru un loc practic gol?”, a spus Andrei Kartapolov într-un interviu.

Potrivit acestuia, prin centru de luare a deciziilor se înțeleg punctele de comandă subterane și bine protejate ale forțelor armate ucrainene, ale trupelor lor, „poate și ale altor structuri de forță, inclusiv ale structurilor de guvernare”. „Dar trebuie să înțelegem că acestea nu se află în centrul Kievului. Acestea sunt puncte ascunse și bine fortificate. Și sarcina noastră este să le identificăm și să le descoperim cu armele disponibile”, a adăugat Kartapolov.

De asemenea, șeful comitetului a precizat că decizia dacă Zelenski va fi sau nu o țintă pentru astfel de atacuri o poate lua doar președintele rus Vladimir Putin. „…Dacă înainte ne-am abținut de la atacuri constante asupra Kievului, luând în mod voluntar anumite angajamente, acum nu există niciun angajament”, a declarat Kartapolov. Potrivit lui, atacurile vor continua până când Kremlinul „va vedea clar și fără echivoc schimbări în poziția oficială a conducerii Ucrainei” și disponibilitatea de a se așeza la masa negocierilor. „Și nu doar de a se așeza, ci de a accepta fără echivoc condițiile pe care partea noastră le-a declarat deja în mod repetat”, a completat Kartapolov.

Rusia spune că intensifică bombardamentele asupra Kievului

Luni, ministerul rus de externe a anunțat, printr-un comunicat și ulterior printr-un apel telefonic dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov, că Rusia va începe să bombardeze întreprinderile militare din Kiev și centrele de comandă ale armatei ucrainene. Mai mult, Kremlinul a avertizat personalul tuturor ambasadelor că trebuie să părăsească capitala Ucrainei cât mai cuvânt posibil.

Decizia de a intensifica atacurile vin ca represalii la un atac cu drone lansat de Ucraina asupra Academiei și Căminului Universității Pedagogice de Stat Luhansk din Starobilsk în noaptea de 22 mai. Moscova spune că acest fapt este „o dovadă flagrantă suplimentară a naturii naziste și teroriste a regimului de la Kiev, care vizează în mod deliberat civili și nu ezită să ucidă copii cu sânge rece”.

De ce se tem rușii

În ultima perioadă, Ucraina a dezvoltat capabilități prin care poate trimite drone până la 1.500 de km în interiorul Rusiei și a atacat de mai multe ori Moscova, dar și ținte mai îndepărtate. Rușii se tem că prin bombardarea Radei Supreme sau a Biroului Președintelui, ucrainenii vor răspunde cu aceeași monedă, având în vedere că au capabilitățile militare necesare să întreprindă acest lucru.

