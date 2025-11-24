Un refugiat ucrainean intră în istorie: primul sportiv din țara sa care a devenit campion la SUMO în Japonia

Un refugiat ucrainean a devenit primul sportiv din țara sa care câștigă un turneu de sumo din liga de elită. Danylo Yavhusishyn, cunoscut în ringul de sumo sub numele Aonishiki, a ajuns în Japonia la vârsta de 18 ani, în 2022, după izbucnirea războiului cu Rusia.

În prezent, la 21 de ani, el este primul ucrainean care cucerește prețioasa Cupă a Împăratului și primul european care reușește această performanță în aproape opt ani.

„Este doar începutul”

El se află acum foarte aproape de promovarea la rangul Ozeki, al doilea ca importanță în sumo, o promovare care, dacă se va confirma, ar fi cea mai rapidă din istorie, potrivit CNN.

Aonishiki a încheiat turneul de 15 zile de la Fukuoka cu un bilanț de 12 victorii și trei înfrângeri și a câștigat apoi meciul de departajare împotriva marelui campion Yokozuna Hoshoryu, un mongol de 26 de ani care câștigase luna trecută turneul de la Londra.

În interviul de la ceremonia de premiere, Aonishiki a fost întrebat dacă se simte mulțumit de rezultatele obținute după trei ani în sumo: „Nu, cred că acesta este doar începutul”.

Numele Aonishiki conține caracterul japonez pentru „albastru”, o referință la steagul Ucrainei.

Aonishiki a încercat sumo pentru prima dată la șapte ani, după ce practicase și judo și lupte libere. Familia lui a emigrat în Germania după începerea războiului, iar el s-a mutat singur în Japonia în aprilie 2022, fără să cunoască limba. A primit ajutor de la căpitanul unui club universitar de sumo pe care îl întâlnise anterior la un campionat pentru tineret.

Deși se află de puțin timp în sumo-ul profesionist, și-a câștigat fani în Japonia și în întreaga lume datorită abilităților sale impresionante, a progresului constant și competitivității. Aonishiki este considerat de mulți drept principalul favorit pentru a deveni primul european din istorie care atinge rangul suprem de Yokozuna.

