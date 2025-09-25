Prima pagină » Actualitate » Un român de doar 21 de ani a devenit EROU în Italia, după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu. De ce nu poate deveni pompier, deși își dorește

25 sept. 2025, 23:31, Actualitate
Adrian Ștefan Popa, un tânăr român în vârstă de 21 de ani, care este rezident în provincia italiană Padova, a devenit erou după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu.

El chiar vrea să devină pompier, dar întâmpină obstacolul birocraţiei legate de cetăţenie, potrivit rotalianul.com.

Adrian Ștefan Popa, erou în Italia la 21 de ani / Sursa foto: Corriere del Veneto

În cadrul unui interviu pentru ziarul Corriere del Veneto, românul a povestit că gestul său a avut loc în apropiere de Legnago, la data de 29 august 2025, când se întorcea spre localitatea Montagnana, după o seară petrecută cu prietenii când, și a observat un incendiu.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Eram pe stradă cu prietenii, vorbeam, când am auzit o fată țipând și am văzut un băiat alergând înainte și înapoi. Am înțeles imediat că se întâmplase ceva grav, dar nu reușeam să înțeleg ce spunea. Apoi mi-am dat seama că izbucnise un incendiu. Atunci am sunat la Carabinieri, care erau opriți acolo aproape. În timp ce unii băieți ajutau echipele de salvare care tocmai sosiseră, eu am observat că o doamnă rămăsese blocată în casă. În acel moment nu m-am gândit la pericol, am urcat pe scară, am intrat în casă și am luat-o cu grijă pentru că avea mai multe arsuri. Nu m-am gândit la nimic, doar la a ajuta acea persoană. M-a ajutat sportul pe care îl practic, parkour-ul, care constă în a sări de la înălțimi mari și a te cățăra cu mâinile goale pe clădiri. Așa am urcat rapid și am sărit balconul fără probleme”, a spus Ștefan.

Ștefan visează să devină pompier

Gestul său i-a consolidat şi mai mult dorinţa de a urma o carieră în serviciul de pompieri.

„Acesta nu este unul dintre acele visuri pe care le au toți copiii. Eu dintotdeauna mi-am dorit să fac o muncă ce îmi permite să ajut oamenii, iar pompierul face asta în fiecare zi”, a mai spus el.

Totuși, el se confruntă cu un impediment birocratic: nu poate participa la concursurile pentru angajarea în serviciile de pompieri pentru că nu are cetățenia italiană.

„În acest moment nu mă pot înscrie la concurs pentru că nu am încă cetăţenia italiană. Am făcut deja cerere, dar mi-au spus că termenele sunt foarte lungi, ar putea dura şi trei ani. Birocraţia pentru obţinerea cetăţeniei este foarte complexă, documentele de prezentat sunt multe şi de fiecare dată când le depun la ghişee se mai adaugă altele noi. E mai greu decât să mă caţăr pe clădiri cu mâinile goale, dar nu mă dau bătut pentru că orice mi-am propus să realizez, am făcut cu muncă şi efort şi am atins deja multe succese în ciuda tinereţii mele”, a explicat acesta.

În schimb, gestul său eroic nu a trecut neobservat, el primind numeroase felicitări, iar autoritățile din Legnano a propus chiar și acordarea unei recunoașteri pentru fapta sa.

„Am primit multe laude şi primarul din Legnano a propus o diplomă. Mi s-a spus, de asemenea, că în urma acestui gest, ar putea accelera procedurile pentru acordarea cetăţeniei”, a completat tânărul.

