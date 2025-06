Un român din Irlanda de Nord, victima violențelor, după ce a fost arestat pe nedrept pentru viol: „Am pierdut totul din cauza unor acuzații false”

Un român din orașul Ballymnena, Irlanda de Nord, a spus că „a pierdut totul”, iar familia sa a fost nevoită să fugă din țară, după ce a fost arestat pe nedrept în urma unei presupuse tentative de viol asupra unei eleve.

Alex, un tată în vârstă de 28 de ani, cu doi copii, susține că locuința și mașina i-au fost atacate când se afla în arest și din nou, după ce a fost eliberat fără acuzații, conform Daily Mail.

Câtă vreme a fost în custodia poliției, casa i-a fost vandalizată, iar mașina complet distrusă. După ce a fost eliberat, locuința i-a fost atacată din nou, în timp ce se afla înăuntru. El s-a ascuns în pod, a spart acoperișul și a fugit prin spate.

Într-o postare pe Facebook, distribuită și în forumuri locale din Ballymena și Irlanda de Nord, Alex a confirmat că el este bărbatul arestat, în legătură cu presupusa tentativă de viol.

„Am aflat de pe rețelele de socializare că se specula că aș fi agresat sexual un minor. Luni seară, soția mea, fetița noastră de cinci ani și cineva care ne ajuta cu traducerea s-au dus la spitalul din Antrim, pentru că fetița nu se simțea bine. În timp ce așteptam, am fost filmat fără acordul meu și videoclipul a fost publicat pe internet. Apoi a venit poliția și m-a arestat în fața soției și a copilului. Am fost acuzat pe nedrept că aș fi fost a treia persoană implicată în acel caz. Poliția m-a dus la secția din Antrim. Am stat aproape 24 de ore în arest”, a spus el.

Bărbatul susține că a familia sa a fost supusă unor „amenințări de nedescris” și „umilinței”, în ultima săptămână. El și soția lui se ascund, în vreme ce mama lui a dus cele două fiice ale lor în România, deoarece nu se mai simt în siguranță, în Ballymena.

„Când am ajuns acasă în Ballymena, am auzit bătăi în uși și geamuri, țipete și amenințări de nedescris. M-am speriat. Nu știam ce se întâmplă. Am urcat în pod, am spart acoperișul și am ieșit prin spatele casei până am găsit un loc sigur. Soția și fetițele mele sunt traumatizate. Eu am fost acuzat pe nedrept, iar poliția și-a făcut treaba. Dacă aș fi fost vinovat, nu m-ar fi eliberat”, a mai spus Alex.