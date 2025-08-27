Un român și-a UITAT soția într-o benzinărie din Germania. Când a realizat bărbatul că nu mai e cu el în mașină și cum a reacționat femeia

Un român și-a uitat soția într-o benzinărie din Germania. Cei doi se aflau în vacanță și mergeau pe o autostradă din Bavaria, când bărbatul a oprit într-o parcare pentru o pauză.

Însă, nu și-a dat seama că și soția coborâse și abia la următoarea oprire, după 45 de minute, a realizat că nu e în mașină și partenera de viață.

Rămasă singură în benzinărie, femeia a cerut ajutorul unui șofer de autocar și în cele din urmă a ajuns cu bine la soțul său.

FOTO – Captură video: Observator TV/Antena 1