19 ian. 2026, 17:08, Actualitate
Cazul straniu al orașului în care ziua durează doar 91 de minute. Câți locuitori are
Atlas Geografic scrie, pe pagina sa de Facebook, despre cazul straniu al unui oraș în care ziua durează doar 91 de minute în luna decembrie, transformând acest interval de lumină într-un fenomen aproape ireal.

Este vorba despre Inuvik, un oraș din Canada cu 3.337 locuitori, situat dincolo de Cercul Polar, în nordul extrem al țării. Este cea mai mare localitate din Teritoriile de Nord-Vest, care trăiește una dintre cele mai dramatice alternanțe dintre lumină și întuneric.

În plină iarnă, soarele apare timid pe cer în jurul orei 12:59 și apune deja la 14:30, luminând pentru scurt timp un peisaj arctic scăldat în nuanțe pastelate. În acest context, temperaturile pot coborî până la –34°C, iar lumina joasă creează o atmosferă aproape magică, scrie sursa citată.

Dar, chiar și așa, viața localnicilor nu stă pe loc. De-a lungul timpului, în această perioadă „întunecată”, locuitorii din Inuvik au învățat să transforme iarna aspră într-un prilej de sărbătoare. Astfel, ei organizează diverse festivaluri, cu lumini colorate și tradiții care le aduc căldură sufletească.

Dar, în același oraș, când vine vara, decorul se schimbă complet pentru că soarele nu mai apune deloc, iar orașul trăiește săptămâni întregi sub lumina continuă a „soarelui de la miezul nopții”.

