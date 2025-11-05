Prima pagină » Actualitate » Un serial lansat recent a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor: „Cea mai PROASTĂ serie TV din toate timpurile”

Un serial lansat recent a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor: „Cea mai PROASTĂ serie TV din toate timpurile"

05 nov. 2025, 23:10, Actualitate
Un serial lansat recent a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor: „Cea mai PROASTĂ serie TV din toate timpurile”
FOTO - Caracter ilustrativ

Serialul „All’s Fair”, produs de Disney+ și lansat pe 4 noiembrie, a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor. Producția le are în rolurile principale pe Kim Kardashian şi Naomi Watts.

„The Times” a notat că este „cea mai proastă serie TV din toate timpurile”, în timp ce site-ul de specialitate „Rotten Tomatoes” i-a acordat scorul 0, scrie The Independent.

Așadar, „The Times” a acordat serialului zero stele din cinci, scriind: „Ar putea fi cea mai proastă dramă de televiziune realizată vreodată”. Ben Dowell s-a plâns că serialul cu 10 părți nu este nici măcar plăcut de rău și pare a fi scris „de un copil mic care nu putea scrie «fund» pe un perete”.

Care este intriga serialului

Kardashian joacă în serial alături de Naomi Watts și Niecy Nash-Betts, în rolul unei echipe de avocate specializate în divorțuri care părăsesc o firmă dominată de bărbați pentru a-și deschide propriul cabinet.

În serial mai joacă Sarah Paulson, Glenn Close și Teyana Taylor, care este nominalizată la Oscar pentru rolul său alături de Leonardo DiCaprio în filmul lui Paul Thomas Anderson, „One Battle After Another”.

Criticii, nemiloşi cu noua serie TV de la Disney +

Lucy Mangan, care scrie pentru The Guardian, a acordat și ea serialului zero stele, scriind: „Nu știam că este încă posibil să se facă televiziune atât de proastă”. Ea a numit „All’s Fair”: Fascinant, incomprehensibil, existențial teribil.”

Ed Power de la The Telegraph a spus că ar fi „nedrept să o ia în considerare pe Kardashian”, deoarece „participarea ei este doar un dezastru printre multe altele” – deși se menționează că a produs serialul alături de mama sa, Kris Jenner.

Între timp, Angie Han de la The Hollywood Reporter atribuie interpretarea „rigidă și lipsită de emoție” a lui Kardashian scenariului, despre care a spus că este „de asemenea, rigidă și lipsită de emoție, fără nicio notă autentică”.

Reacția artistei Kim Kardashian, după eșecul serialului

Kim Kardashian a declarat pentru BBC că este onorată să lucreze cu colegii săi de platou, pe care i-a numit „cei mai buni instructori de actorie din lume”.

Recunoscându-și statutul de vedetă de reality show, Kardashian a spus că realizatorii emisiunii „au riscat să lucreze” cu ea.

Kim Kardashian

„Ultimul lucru pe care l-aș vrea să-l fac este să fiu neprofesionistă, să întârzii sau să nu-mi știu replicile”, a spus ea, printre altele.

