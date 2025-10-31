Prima pagină » Actualitate » Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori”

Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori”

31 oct. 2025, 16:21, Actualitate
La peste 50 de ani de la momentul în care omul a ajuns prima oară pe lună, NASA continuă să-i combată pe conspiraționiști. În prim-plan este acum vedeta TV Kim Kardashian, care susține că aselenizarea nu a avut loc.

Ea a spus asta într-o emisiune la care nici măcar n-a reușit să-și aducă aminte numele lui Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună.

A recunoscut, pe de altă parte, că o atrag teoriile conspirației. Câteva ore mai târziu, administratorul interimar al NASA a reacționat într-o postare pe o rețea de socializare.

„Am fost pe lună de șase ori”, a scris acesta, ocazie cu care a invitat-o pe pe Kim Kardashian la lansarea misiunii Artemis, care își propune să trimită din nou astronauți pe satelitul natural al Pământului.

