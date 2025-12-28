Prima pagină » Actualitate » Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”

Un fost profesor universitar îi aduce acuzații extrem de grave lui Nicușor Dan: „Nu are licență. Masterul în Franța a fost făcut ilegal”

Bianca Dogaru
28 dec. 2025, 16:24, Actualitate

Un fost profesor universitar lansează acuzații extrem de grave la adresa lui Nicușor Dan. Acesta susține că președintele nu și-ar fi finalizat studiile de licență în România și că masterul urmat în Franța ar fi fost făcut fără îndeplinirea condițiilor legale.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan ar fi părăsit Facultatea de Matematică a Universității din București după trei ani de studii, deși durata completă era de patru ani și ar fi plecat ulterior la studii de master în Franța, fără diplomă de licență.

„Am descoperit lucruri groaznice în CV. În primul rând, nu are licență. Nicușor Dan nu are licență. Am această confirmare din partea Universității din București. El a plecat de la Facultatea de Matematică după 3 ani de studii, în loc să facă 4 ani de studii, trebuia să mai stea un an ca să termine facultatea. A plecat direct la master în Franța, anul V, fără să aibă anul IV obligatoriu. El spune că a fost admis pe baza cărților citite în România…ceea ce este hilar,” a declarat fostul profesor Horea Bădău.

De asemenea, acesta susține că, la revenirea în România, documentul prin care masterul ar fi fost echivalat cu licența ar fi fost emis de Ministerul Educației, și nu de Centrul Național de Echivalare a Diplomelor.

