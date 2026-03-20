Un șofer trebuia să ducă o geantă plină din România în Norvegia, dar i-au confiscat-o vameșii germani. Ce conținea, de fapt, bagajul

Un șofer trebuia să ducă o geantă plină din România în Norvegia, dar i-au confiscat-o vameșii germani. Ce conținea, de fapt, bagajul

Un șofer trebuia să ducă o geantă plină din România în Norvegia, dar i-au confiscat-o vameșii germani. Ce conținea, de fapt, bagajul
FOTO - Caracter ilustrativ

Vameșii dintr-un oraș german au descoperit o geantă cu 45.000 de comprimate cu Alprazolam, într-un microbuz care venea din România, în urma unui control de rutină. Șoferul, un român în vârstă de 21 de ani, le-a spus polițiștilor că bagajul pe care îl transporta trebuia să ajungă în Norvegia. Polițiștii au declanșat o anchetă în acest caz pentru contrabandă cu medicamente.

Captura de proporții a fost făcută de autoritățile vamale în portul maritim Rostock, în urmă cu aproximativ o săptămână, potrivit publicației nordkurier.de.

Atunci, vameșii au verificat bagajele unui grup de cetățeni români, dintr-un microbuz, selectat pentru un control aleatoriu. Grupul intenționa să călătorească cu feribotul spre Suedia și ulterior în Norvegia. În timpul verificărilor, autoritățile au utilizat scanere cu raze X pentru inspectarea bagajelor.

„Cu ajutorul tehnologiei de scanare, au fost controlate pachetele și bagajele pasagerilor. În cazul unui bagaj au fost observate modificări de structură”, a explicat Sabine Mattil, purtător de cuvânt al Biroului Vamal Principal din Stralsund.

Astfel, în urma controlului, vameșii au descoperit 45.000 de comprimate eliberate pe bază de prescripție medicală, marcate „Ksalol” (alprazolam) 1 mg, ambalate în 10 blistere a câte 15 pastile fiecare.

FOTO – Caracter ilustrativ

Conducătorul auto a recunoscut implicarea în transportul ilegal și le-a spus polițiștilor că a preluat valiza dintr-o benzinărie din România, urmând să o livreze apoi unei persoane din capitala Norvegiei, Oslo.

Comprimatele au fost confiscate, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală și încălcarea legislației privind medicamentele.

Alprazolamul (comercializat sub diverse denumiri, produsul original având denumirea Xanax) este un medicament eliberat pe bază de rețetă, utilizat pentru tratamentul pe termen scurt al anxietății și atacurilor de panică. Acesta poate duce rapid la dependență, dacă e administrat fără supraveghere medicală sau în doze incorecte.

Valoarea prejudiciului fiscal nu a fost încă estimată.

