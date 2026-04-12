Un tablou Picasso în valoare de 1 milion de dolari va fi vândut cu doar 116 dolari

Prețul unei cine la Paris, atât valorează o lucrare de Pablo Picasso care este evaluată la peste 1 milion de dolari, relatează CNN.

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga pictura „Tête de Femme”, realizată de artist în 1941. Prețul unui bilet este, așa cum sugerează și numele campaniei, de 100 de euro.

Extragerea programată pe data de 14 aprilie are la dispoziție 120.000 de bilete. Fondurile care se vor strânge vor fi donate Fundației pentru Cercetarea Alzheimer, care finanțează cercetarea clinică a bolii în întreaga Europă.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima ediție „1 Picasso la 100 de euro” a avut loc în 2013, fondurile fiind donate conservării orașului Tir, un oraș istoric din sudul Libanului. A doua ediție, în 2020, a sprijinit programele de apă curată și igienă în perioada de vârf a pandemiei de Covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul legendarului artist spaniol, a declarat pentru Paula Newton de la CNN că bunicul său a creat „Tête de Femme” în același studio în care a pictat capodopera sa „Guernica”.

El a spus că este de părere că lucrarea este subevaluată. „Valoarea este mult mai mare de 1 milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso, „așa că va fi într-adevăr un premiu mare”.

Tablourile lui Picasso au atins sume uimitoare la licitații în trecut. „Les Femmes d’Alger (Versiunea ‘O’)” s-a vândut cu peste 179 de milioane de dolari în 2015.

Galeria Operei, care a donat tabloul, spune că Pablo Picasso se afla la Paris când a pictat „Tête de Femme”. Al Doilea Război Mondial făcea ravagii în Europa, iar o mare parte a Franței se afla sub ocupație germană.

