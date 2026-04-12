Un tablou Picasso în valoare de 1 milion de dolari va fi vândut cu doar 116 dolari

Prețul unei cine la Paris, atât valorează o lucrare de Pablo Picasso care este evaluată la peste 1 milion de dolari, relatează CNN.

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga pictura „Tête de Femme”, realizată de artist în 1941. Prețul unui bilet este, așa cum sugerează și numele campaniei, de 100 de euro.

Extragerea programată pe data de 14 aprilie are la dispoziție 120.000 de bilete. Fondurile care se vor strânge vor fi donate Fundației pentru Cercetarea Alzheimer, care finanțează cercetarea clinică a bolii în întreaga Europă.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima ediție „1 Picasso la 100 de euro” a avut loc în 2013, fondurile fiind donate conservării orașului Tir, un oraș istoric din sudul Libanului. A doua ediție, în 2020, a sprijinit programele de apă curată și igienă în perioada de vârf a pandemiei de Covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul legendarului artist spaniol, a declarat pentru Paula Newton de la CNN că bunicul său a creat „Tête de Femme” în același studio în care a pictat capodopera sa „Guernica”.

El a spus că este de părere că lucrarea este subevaluată. „Valoarea este mult mai mare de 1 milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso, „așa că va fi într-adevăr un premiu mare”.

Tablourile lui Picasso au atins sume uluitoare

Tablourile lui Picasso au atins sume uimitoare la licitații în trecut. „Les Femmes d’Alger (Versiunea ‘O’)” s-a vândut cu peste 179 de milioane de dolari în 2015.

Galeria Operei, care a donat tabloul, spune că Pablo Picasso se afla la Paris când a pictat „Tête de Femme”. Al Doilea Război Mondial făcea ravagii în Europa, iar o mare parte a Franței se afla sub ocupație germană.

Citește și

ANALIZĂ FT: Ungaria, alegerile pe care toate marile puteri ale lumii vor să le câștige. Cine sunt principalii actori interesați
13:03
FT: Ungaria, alegerile pe care toate marile puteri ale lumii vor să le câștige. Cine sunt principalii actori interesați
SPORT Ce obiectiv au Bernadette Szocs și Edi Ionescu, vedetele României la tenis de masă
12:46
Ce obiectiv au Bernadette Szocs și Edi Ionescu, vedetele României la tenis de masă
CONTROVERSĂ Cristian Tudor Popescu: De Paști, credincioșii ar trebui să mănânce doar lăcuste, miere și semințe
11:36
Cristian Tudor Popescu: De Paști, credincioșii ar trebui să mănânce doar lăcuste, miere și semințe
CONTROVERSĂ Președintele unui club de fotbal spaniol îi urmărește pe jucătorii săi musulmani cu carne de porc. Valul de indignare pe care l-a provocat
11:26
Președintele unui club de fotbal spaniol îi urmărește pe jucătorii săi musulmani cu carne de porc. Valul de indignare pe care l-a provocat
NEWS ALERT Incendiu în dimineața de Paște la Termocentrala Rovinari. Producția de energie a fost oprită complet
10:56
Incendiu în dimineața de Paște la Termocentrala Rovinari. Producția de energie a fost oprită complet
SPORT Mirel Rădoi a reacționat după ce Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Vlad Chiricheș. FCSB câștigă cu 4-0, dar scandalul bate la ușă
10:49
Mirel Rădoi a reacționat după ce Gigi Becali l-a „mitraliat” pe Vlad Chiricheș. FCSB câștigă cu 4-0, dar scandalul bate la ușă
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Cancan.ro
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Adevarul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Click
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
De ce unii oameni dispar fără explicații (ghosting explicat științific)

