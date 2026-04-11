Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a adus în atenția publicului, joi, 9 aprilie, o stampă rară din secolul al XVII-lea care ilustrează scena „Cina cea de Taină”. Creația realizată de Boëtius a Bolswert este inspirată de faimoasa pictură a artistului flamand Peter Paul Rubens.

Detalii de compoziție unice față de alte reprezentări ale creației rubensiene

Prezentarea a fost publicată pe pagina de Facebook a muzeului-emblemă al Sibiului. Specialiștii instituției au analizat detalii mai puțin cunoscute ale acestei interpretări personale a momentului biblic. Stampa, datată din secolul al XVII-lea, este opera gravorului Boëtius a Bolswert. Acesta a lucrat după compoziția originală a lui Rubens.

Lucrarea surprinde nu doar momentul central al cinei, ci și o serie de elemente de fundal și detalii de compoziție care nu se regăsesc în alte reprezentări ale „Cinei celei de Taină”.

Tabloul lui Rubens, transpus în gravură de Bolswert, se distinge prin dinamismul personajelor și expresivitatea gesturilor. Dar și prin prezența unor obiecte de pe masă sau a unor personaje secundare, care adaugă profunzime scenei.

În opinia specialiștilor muzeului sibian, această versiune oferă o perspectivă diferită asupra atmosferei din timpul cinei. Ea pune accent pe interacțiunile dintre apostoli și pe reacțiile lor la anunțul trădării lui Iuda.

Una dintre cele mai valoroase stampe cu tematică religioasă

Lucrarea face parte din colecția de artă grafică a Muzeului Național Brukenthal (foto), fiind considerată una dintre cele mai valoroase stampe cu tematică religioasă din patrimoniul instituției. Insituția face publice imagini detaliate ale gravurii, care îi permit publicului să observe elemente inedite. De exemplu vesela, aranjamentul mesenilor și decorul încăperii. Sunt detalii care reflectă atât stilul baroc al lui Rubens, cât și măiestria tehnică a gravorului.

Potrivit reprezentanților muzeului, citați de Oradesibiu, astfel de stampe oferă o sursă valoroasă pentru cercetarea iconografiei religioase din perioada barocă. Lucrarea este disponibilă pentru vizionare în cadrul expozițiilor muzeului.

