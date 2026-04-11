„Cina cea de Taină”, într-o versiune extrem de rară, expusă la Muzeul Brukenthal. Detaliile unice care au uimit specialiștii

Faimosul tablou Cina cea de taină de Rubens. Foto: Shutterstock

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a prezentat în Joia Mare o spectaculoasă stampă din secolul al XVII-lea, care reproduce celebra „Cina cea de Taină” după Rubens. Creația evidențiază detalii unice, mai puțin cunoscute ale scenei biblice, care nu se regăsesc în alte versiuni ale celebrului tablou al pictorului flamand.

Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a adus în atenția publicului, joi, 9 aprilie, o stampă rară din secolul al XVII-lea care ilustrează scena „Cina cea de Taină”. Creația realizată de Boëtius a Bolswert este inspirată de faimoasa pictură a artistului flamand Peter Paul Rubens.

Detalii de compoziție unice față de alte reprezentări ale creației rubensiene

Prezentarea a fost publicată pe pagina de Facebook a muzeului-emblemă al Sibiului. Specialiștii instituției au analizat detalii mai puțin cunoscute ale acestei interpretări personale a momentului biblic. Stampa, datată din secolul al XVII-lea, este opera gravorului Boëtius a Bolswert. Acesta a lucrat după compoziția originală a lui Rubens.

Lucrarea surprinde nu doar momentul central al cinei, ci și o serie de elemente de fundal și detalii de compoziție care nu se regăsesc în alte reprezentări ale „Cinei celei de Taină”.

Stampă Cina cea de taină la Muzeul Brukenthal. Foto Muzeul Brukenthal

  • Tabloul lui Rubens, transpus în gravură de Bolswert, se distinge prin dinamismul personajelor și expresivitatea gesturilor. Dar și prin prezența unor obiecte de pe masă sau a unor personaje secundare, care adaugă profunzime scenei.
  • În opinia specialiștilor muzeului sibian, această versiune oferă o perspectivă diferită asupra atmosferei din timpul cinei. Ea pune accent pe interacțiunile dintre apostoli și pe reacțiile lor la anunțul trădării lui Iuda.

Una dintre cele mai valoroase stampe cu tematică religioasă

Lucrarea face parte din colecția de artă grafică a Muzeului Național Brukenthal (foto), fiind considerată una dintre cele mai valoroase stampe cu tematică religioasă din patrimoniul instituției. Insituția face publice imagini detaliate ale gravurii, care îi permit publicului să observe elemente inedite. De exemplu vesela, aranjamentul mesenilor și decorul încăperii. Sunt detalii care reflectă atât stilul baroc al lui Rubens, cât și măiestria tehnică a gravorului.

Muzeul Brukenthal, din Sibiu, își închide temporar sediile, în urma jafului din Olanda

Potrivit reprezentanților muzeului, citați de Oradesibiu, astfel de stampe oferă o sursă valoroasă pentru cercetarea iconografiei religioase din perioada barocă. Lucrarea este disponibilă pentru vizionare în cadrul expozițiilor muzeului.

Pelerinajul Cinei cea de Taină: Unde se află Foișorul în care Iisus a luat ultima MASĂ cu ucenicii săi

Tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu, comparat cu o operă a lui Banksy și expus la o expoziție din Palatul Brukenthal

TIMP LIBER Programul de Paște al principalelor muzee din București
15:15, 09 Apr 2026
Programul de Paște al principalelor muzee din București
ARTĂ Dispută „provincială” pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica”. Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia
12:44, 07 Apr 2026
Dispută „provincială” pentru pictura lui Picasso. Bilbao cere Madridului să-i transfere temporar „Guernica”. Care a fost reacția Muzeului Reina Sofia
ISTORIE Cele patru coifuri „gemene” ale Coifului de la Coțofenești despre care puțini au auzit
10:21, 07 Apr 2026
Cele patru coifuri „gemene” ale Coifului de la Coțofenești despre care puțini au auzit
ȘTIINȚĂ Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
19:30, 06 Apr 2026
Giulgiul de la Torino, pânza cu care ar fi fost înfășurat Mântuitorul a fost contaminată cu elemente misterioase, arată o analiză ADN
FLASH NEWS Întrebarea fără răspuns în cazul tezaurului: Când va fi returnat în România? Ce știm până acum
18:30, 03 Apr 2026
Întrebarea fără răspuns în cazul tezaurului: Când va fi returnat în România? Ce știm până acum
ISTORIE Cea de a treia brăţară dacică furată de Muzeul din Drents şi nereturnată ar putea fi folosită ca monedă de schimb. Ce spun oficialii olandezi
14:20, 03 Apr 2026
Cea de a treia brăţară dacică furată de Muzeul din Drents şi nereturnată ar putea fi folosită ca monedă de schimb. Ce spun oficialii olandezi
Mediafax
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Prosport.ro
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce explicație a dat o șoferiță când a fost prinsă cu DUBLUL vitezei legale?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
O enigma neelucidată: Cum a ajuns Iancu Kalinderu confidentul regelui Carol I și omul cel mai influent din România?

