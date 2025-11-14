Prima pagină » Actualitate » Un tânăr inginer agronom din Iași a transformat visul copilăriei sale într-o afacere de SUCCES: „Iubeam utilajele, câmpul și munca agricolă”

Un tânăr inginer agronom din Iași a transformat visul copilăriei sale într-o afacere de SUCCES: „Iubeam utilajele, câmpul și munca agricolă”

14 nov. 2025, 15:58, Actualitate
Un tânăr inginer agronom din Iași a transformat visul copilăriei sale într-o afacere de SUCCES: „Iubeam utilajele, câmpul și munca agricolă”
Galerie Foto 3
Denis Popa / FOTO - USV Iași

Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi prezintă cazul inginerului agronom Denis Popa, tânărul care a transformat visul copilăriei în realitate, iar acum are o afacere de succes în agricultură.

La doar 27 de ani, tânărul din comuna Țibănești, județul Iași, este astăzi inginer agronom și administrează, alături de familia sa, o fermă de 100 de hectare. Este un vis al său început din copilărie, printre tractoare, brazde și miros de pământ reavăn.

„Încă din clasele primare știam că vreau să ajung student la Facultatea de Agricultură USV Iași. Iubeam utilajele, câmpul, munca agricolă. Era ceva ce simțeam în suflet, nu doar o alegere de carieră”, povestește pentru sursa citată Denis Popa, care e absolvent în promoția 2016–2020.

Povestea sa de succes are rădăcini adânci, încă din anul 1999, când tatăl său a pus bazele fermei prin achiziția primului tractor, un U650 cumpărat din munca grea și din dorința de a construi ceva al lor. A fost începutul unei pasiuni transmise din tată în fiu.

„Am crescut lângă tractor, la propriu. La șase ani eram deja pe câmp, iar la zece ani trăgeam primele brazde singur. Tractorul era pentru mine o jucărie vie, un simbol al muncii și al visului nostru de familie”, mai spune el.

Astăzi, ferma Popa din Răsboieni respiră muncă, devotament și modernitate. De la grâu și porumb, la floarea-soarelui, triticale și mazăre, fiecare cultură este lucrată cu grijă și pasiune. Totul, cu utilaje moderne (New Holland, Fiat, Claas) și cu dragul moștenit din generație în generație:

„La noi în fermă, utilajele nu sunt simple echipamente. Le îngrijim ca pe niște parteneri de muncă, pentru că știm că fără ele și fără pământ, nimic nu ar fi posibil”, a adăugat acesta.

Chiar dacă anii agricoli vin cu provocări, cheltuieli mari și vreme imprevizibilă, Denis privește fiecare sezon cu încredere și recunoștință.

„Munca în agricultură te învață smerenia. Te bucuri de ploaie, de o răsărire frumoasă, de o recoltă bună. Te învață că nimic nu se câștigă ușor, dar totul se câștigă cu sufletul. Le spun tinerilor să nu fugă de muncă. Agricultura e grea, dar e curată. E viață adevărată. E locul unde vezi rodul mâinilor tale și simți că la finalul zilei ai făcut ceva bun pentru tine, pentru familie, pentru pământ”, este concluzia lui Denis Popa.

FOTO – USV Iași

Citește și

ULTIMA ORĂ Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
17:25
Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
EVENIMENT Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
17:15
Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
INEDIT „Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială
16:54
„Sângele de aur”, grupa sangvină pe care doar 50 de oameni din lume o au. De ce e atât de specială
ULTIMA ORĂ Tânărul care a atacat un livrator s-a sinucis chiar în arestul Poliției Galați. Ce s-a întâmplat cu aproximativ 50 minute înainte de tragedie
16:21
Tânărul care a atacat un livrator s-a sinucis chiar în arestul Poliției Galați. Ce s-a întâmplat cu aproximativ 50 minute înainte de tragedie
FLASH NEWS Doi medici, audiați la clinica unde a murit fetița de doi ani. Ministrul Sănătății: „Clinica nu funcționa corespunzător. Va fi închisă”
16:10
Doi medici, audiați la clinica unde a murit fetița de doi ani. Ministrul Sănătății: „Clinica nu funcționa corespunzător. Va fi închisă”
EXCLUSIV Reformele lui Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de pușcăriași, printre care și unul condamnat pentru omor, au fost „promovați” gardieni
16:08
Reformele lui Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de pușcăriași, printre care și unul condamnat pentru omor, au fost „promovați” gardieni
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
EXTERNE „Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie
17:17
„Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie
ANALIZA de 10 Trucuri la nivel înalt. Cum l-a „pierdut” Kremlinul pe Donald Trump când totul părea să meargă strună între Putin și președintele SUA
17:10
Trucuri la nivel înalt. Cum l-a „pierdut” Kremlinul pe Donald Trump când totul părea să meargă strună între Putin și președintele SUA
EXCLUSIV Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia
17:10
Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia
FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
17:03
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
EXTERNE Moment istoric. Prima femeie din Iran care dirijează o orchestră simfonică
17:01
Moment istoric. Prima femeie din Iran care dirijează o orchestră simfonică
SPORT Daniel Pancu debutează în Gruia împotriva Rapidului, echipa sa de suflet. „Asta e soarta”
16:56
Daniel Pancu debutează în Gruia împotriva Rapidului, echipa sa de suflet. „Asta e soarta”