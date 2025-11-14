Un tânăr inginer agronom din Iași a transformat visul copilăriei sale într-o afacere de SUCCES: „Iubeam utilajele, câmpul și munca agricolă”

Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Ştiinţele Vieţii (USV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi prezintă cazul inginerului agronom Denis Popa, tânărul care a transformat visul copilăriei în realitate, iar acum are o afacere de succes în agricultură.

La doar 27 de ani, tânărul din comuna Țibănești, județul Iași, este astăzi inginer agronom și administrează, alături de familia sa, o fermă de 100 de hectare. Este un vis al său început din copilărie, printre tractoare, brazde și miros de pământ reavăn.

„Încă din clasele primare știam că vreau să ajung student la Facultatea de Agricultură USV Iași. Iubeam utilajele, câmpul, munca agricolă. Era ceva ce simțeam în suflet, nu doar o alegere de carieră”, povestește pentru sursa citată Denis Popa, care e absolvent în promoția 2016–2020.

Povestea sa de succes are rădăcini adânci, încă din anul 1999, când tatăl său a pus bazele fermei prin achiziția primului tractor, un U650 cumpărat din munca grea și din dorința de a construi ceva al lor. A fost începutul unei pasiuni transmise din tată în fiu.

„Am crescut lângă tractor, la propriu. La șase ani eram deja pe câmp, iar la zece ani trăgeam primele brazde singur. Tractorul era pentru mine o jucărie vie, un simbol al muncii și al visului nostru de familie”, mai spune el.

Astăzi, ferma Popa din Răsboieni respiră muncă, devotament și modernitate. De la grâu și porumb, la floarea-soarelui, triticale și mazăre, fiecare cultură este lucrată cu grijă și pasiune. Totul, cu utilaje moderne (New Holland, Fiat, Claas) și cu dragul moștenit din generație în generație:

„La noi în fermă, utilajele nu sunt simple echipamente. Le îngrijim ca pe niște parteneri de muncă, pentru că știm că fără ele și fără pământ, nimic nu ar fi posibil”, a adăugat acesta.

Chiar dacă anii agricoli vin cu provocări, cheltuieli mari și vreme imprevizibilă, Denis privește fiecare sezon cu încredere și recunoștință.

„Munca în agricultură te învață smerenia. Te bucuri de ploaie, de o răsărire frumoasă, de o recoltă bună. Te învață că nimic nu se câștigă ușor, dar totul se câștigă cu sufletul. Le spun tinerilor să nu fugă de muncă. Agricultura e grea, dar e curată. E viață adevărată. E locul unde vezi rodul mâinilor tale și simți că la finalul zilei ai făcut ceva bun pentru tine, pentru familie, pentru pământ”, este concluzia lui Denis Popa.

FOTO – USV Iași