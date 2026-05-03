Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a informat că traficul rutier a fost oprit, duminică după-amiază, pe Autostrada 3 (A3), în dreptul kilometrului 48 al sensului de mers spre București, în urma unui accident rutier. Este vorba de un carambol în care au fost implicate șapte autoturisme, produs în apropierea localității Râfov, județul Prahova.

În urma impactului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești.

Potrivit polițiștilor, principala cauză a evenimentului rutier a fost nepăstrarea distanței corespunzătoare. Traficul rutier a fost deviat de pe A 3 și A 7 spre DN 1.

