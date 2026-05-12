Mașina pompierilor din Galați a intrat în șanț

Momente tensionate în această dimineață pe DN26, în localitatea Tulucești, județul Galați. Acolo, o autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost implicată într-un accident rutier.

Accidentul s-ar fi produs într-o curbă, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.

Cinci pompieri în autospeciala răsturnată

„Potrivit primelor informații, în autospecială se aflau cinci pompieri care mergeau spre serviciu, la Garda de Intervenție Târgu Bujor. Din fericire, niciunul dintre salvatori nu a fost rănit”, transmite ISU Galati

Nici șoferul autoturismului nu a suferit răni, însă acesta ar fi făcut un atac de panică imediat după coliziune.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

„În paralel, cazul va fi analizat și de o comisie specială, fiind încadrat și ca accident de muncă, deoarece pompierii se aflau în timpul serviciului”, adaugă reprezentanții ISU Galați

