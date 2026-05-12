Mașina pompierilor din Galați a intrat în șanț

Momente tensionate în această dimineață pe DN26, în localitatea Tulucești, județul Galați. Acolo, o autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost implicată într-un accident rutier.
Accidentul s-ar fi produs într-o curbă, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.
„Potrivit primelor informații, în autospecială se aflau cinci pompieri care mergeau spre serviciu, la Garda de Intervenție Târgu Bujor. Din fericire, niciunul dintre salvatori nu a fost rănit”, transmite ISU Galati
Nici șoferul autoturismului nu a suferit răni, însă acesta ar fi făcut un atac de panică imediat după coliziune.
Polițiștii rutieri au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
„În paralel, cazul va fi analizat și de o comisie specială, fiind încadrat și ca accident de muncă, deoarece pompierii se aflau în timpul serviciului”, adaugă reprezentanții ISU Galați
