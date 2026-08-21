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Un TIR s-a răsturnat pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers către Brașov

Elena Popescu
Un TIR s-a răsturnat pe DN 1. Traficul este blocat pe sensul de mers către Brașov
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Traficul este blocat vineri dimineață pe DN1, în județul Prahova, pe sensul de mers spre Brașov, după ce un TIR s-a răsturnat.

. Șoferul a fost testat și nu consumase alcool.

”Având în vedere datele pe care le avem în acest moment, coada este în creștere și ne așteptăm ca până la ora 10:30 traficul să fie eliberat”, a precizat Mihai Sitaru de la centrul Infotrafic, notează Digi24.

Deși, inițial, se crezuse că explozia unei anvelope este cauza accidentului rutier, în urma cercetărilor la fața locului, polițiștii au constatat că ansamblul de autovehicule are cauciucurile nedeteriorate. Astfel că au stabilit ca și cauză a accidentului alte activități ale șoferului desfășurate în timp ce se afla la volan, notează observatorulph.ro.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

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