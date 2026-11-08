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Un turist căzut de pe o creastă din Retezat a fost căutat de salvamontiști cu drone. Bărbatul a fost găsit mort

Elena Popescu
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Un turist a căzut, sâmbătă seara, de pe creasta dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică, în zona centrală a Masivului Retezat. Bărbatul ar fi alunecat pe o porțiune de gheață, iar colegii săi nu au reușit să ajungă la el și au cerut ajutorul salvatorilor montani.

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Salvamontiștii au folosit o dronă cu o cameră cu termoviziune, care îi ajută să caute turistul chiar și pe întuneric, detectând căldura corpului uman. Cu ajutorul acesteia, salvatorii pot cerceta și zonele greu accesibile de pe versant.

Turistul a fost găsit decedat

Din nefericire, turistul a fost găsit decedat, a anunțat duminică dimineață Salvamont Hunedoara, pe Facebook.

Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara au acționat toată noaptea, cu sprijinul echipajului canin al serviciului și al dronei cu termoviziune, pentru localizarea, extragerea și coborârea victimei de pe munte.

Trupul turistului a fost predat dimineață Institutului de Medicină Legală (IML).

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