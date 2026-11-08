Stațiunea din România în care un singur mic costă 15 lei. Imagini realizate de Lucian Popa, finalistul Survivor 2026

O stațiune din România atrage atenția prin prețurile ridicate din această perioadă, după ce un singur mic a ajuns să coste 15 lei. Imaginile au fost surprinse de Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, care a prezentat ofertele din stațiunea respectivă.

Prețurile din stațiunile turistice din România continuă să surprindă, mai ales în cazul produselor alimentare vândute în zonele frecventate de turiști. O simplă masă luată în oraș poate ajunge să coste destul de mult. Un exemplu în acest sens este o stațiune din România, unde un singur mic se vinde cu 15 lei.

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Lucian Popa, finalistul Survivor 2026, a filmat și postat pe rețelele sociale momentul în care a dorit să comande mâncare de la unul dintre standurile cu preparate din stațiunea Bran. Acesta a rămas uimit de prețurile afișate, în special cel al micilor. Mai exact, un singur mic a ajuns să coste 15 lei. Mai mult decât atât, când a observat că acesta filmează, vânzătoarea a refuzat să îl servească pe Lucian Popa și i-a recomandat să meargă la un alt stand cu mâncare.

Postarea a stârnit reacții în mediul online

Postarea lui a stârnit rapid reacții în mediul online, primind sute de comentarii și like-uri în doar câteva ore: „15 lei un mic, cât un kg de carne”/„Numai în România auzi de la un comerciant să zică să nu mai filmați că nu vă mai servește”/ „Cum să ceri 15 lei pe un mic când 15 lei costă o caserolă”/ „Profită de faptul că este o artacție foarte cunoscută printre străini”/ Unul dintre motivele pentru care nu avem turiști”.

Nu este singurul caz în care oamenii se plâng de prețurile foarte piperate din localitatea turistică Bran. De Halloween, accesul pentru o singură persoană la Castelul Bran a costat 300 de lei. Reprezentanții administrației Castelului Bran au explicat că tariful de 300 de lei pentru o persoană a fost majorat special cu ocazia acestei sărbători.