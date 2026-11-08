Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost repornită în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie, după aproape trei luni de când și-a încetat complet producția de energie din cauza debitului mult prea mic al apei din Dunăre. Producția centralei a fost reintrodusă în Sistemul Energetic Național, care, potrivit datelor furnizate de Transelectrica în timp real, primea duminică, 8 noiembrie, la ora 10:30, aproape 600 MW de energie nucleară de la Reactorul 1. Premierul Luca Niculescu a fost prezent sâmbătă la Cernavodă, însoțit de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, care a declarat că decizia de repornire a Reactorului 2 va fi luată în cursul zilei de luni. Informația a fost ulterior confirmată și de directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan.

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Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă, după aproape 48 de ore de la repornirea centralei

Datele furnizate de Transelectrica duminică, 8 noiembrie, arată că producția totală în Sistemul Energetic Național era, la ora 10:30, de 5.542 MW. Aproape 600 MW, adică 10,78%, erau generați de Reactorul 1 de la Cernavodă.

Fotovoltaic – 1.983 MW (35,81%)

Hidrocarburi – 1.550 MW (27,99%)

Nuclear – 597 MW (10,78%)

Cărbune – 579 MW (10,46%)

Hidro – 414 MW (7,48%)

Eolian – 264 MW (4,77%)

Instalații de stocare – 80 MW (1,44%)

Biomasa – 71 MW (1,28%)

Când și în ce condiții va fi pornit Reactorul 2 al Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat sâmbătă, 7 noiembrie, în timpul vizitei efectuate la Cernavodă, că „premisele sunt îmbucurătoare” în ceea ce privește repornirea cât mai rapidă a Unității 2, după ce Unitatea 1 a fost reintegrată în sistemul național.

„În momentul de față, se lucrează. Se lucrează și în ziele acestea, adică astăzi și mâine. Luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare”, a declarat Dumitru Chisăliță.

„Pornirea Unității 2 este un proces mai complex, nu depinde doar de nivelul Dunării”

Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a precizat că, din punct de vedere tehnic, este vorba de un proces mai complex care trebuie parcurs în vederea repornirii Reactorului 2. Acesta a explicat că funcționarea Unității 2 nu este asigurată doar de creșterea nivelului apei din Dunăre, ci și de funcționarea optimă a Unității 1.

„Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri. Mai precis, 2,08 metri local, nivel Marea Baltică. Este suficient pentru funcționarea Unității 1.

Pornirea Unității 2 este un proces mai complex. De ce? Pentru că nu depinde doar de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puțin cu 10 – 15 centimetri din momentul de față, dar funcționarea Unității 1 prin cele trei pompe mari de răcire influențează și nivelul la Unitatea 2.

Luni ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei și asupra influenței funcționării Unității 1 asupra Unității 2. Sunt mai mulți parametri care decid repornirea Unității 2 și vor fi luați în considerare luni”, a declarat Romeo Urjan.