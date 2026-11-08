Prima pagină » Actualitate » Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2

Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2

Flavius Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost repornită în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie, după aproape trei luni de când și-a încetat complet producția de energie din cauza debitului mult prea mic al apei din Dunăre. Producția centralei a fost reintrodusă în Sistemul Energetic Național, care, potrivit datelor furnizate de Transelectrica în timp real, primea duminică, 8 noiembrie, la ora 10:30, aproape 600 MW de energie nucleară de la Reactorul 1. Premierul Luca Niculescu a fost prezent sâmbătă la Cernavodă, însoțit de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, care a declarat că decizia de repornire a Reactorului 2 va fi luată în cursul zilei de luni. Informația a fost ulterior confirmată și de directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan.

Vezi galeria foto
10 poze

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă, după aproape 48 de ore de la repornirea centralei

Datele furnizate de Transelectrica duminică, 8 noiembrie, arată că producția totală în Sistemul Energetic Național era, la ora 10:30, de 5.542 MW. Aproape 600 MW, adică 10,78%, erau generați de Reactorul 1 de la Cernavodă.

  • Fotovoltaic – 1.983 MW (35,81%)
  • Hidrocarburi – 1.550 MW (27,99%)
  • Nuclear – 597 MW (10,78%)
  • Cărbune – 579 MW (10,46%)
  • Hidro – 414 MW (7,48%)
  • Eolian – 264 MW (4,77%)
  • Instalații de stocare – 80 MW (1,44%)
  • Biomasa – 71 MW (1,28%)

Sursa foto: Transelectrica

Când și în ce condiții va fi pornit Reactorul 2 al Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat sâmbătă, 7 noiembrie, în timpul vizitei efectuate la Cernavodă, că „premisele sunt îmbucurătoare” în ceea ce privește repornirea cât mai rapidă a Unității 2, după ce Unitatea 1 a fost reintegrată în sistemul național.

„În momentul de față, se lucrează. Se lucrează și în ziele acestea, adică astăzi și mâine. Luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță | Sursa foto: Facebook Guvernul României

„Pornirea Unității 2 este un proces mai complex, nu depinde doar de nivelul Dunării”

Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a precizat că, din punct de vedere tehnic, este vorba de un proces mai complex care trebuie parcurs în vederea repornirii Reactorului 2. Acesta a explicat că funcționarea Unității 2 nu este asigurată doar de creșterea nivelului apei din Dunăre, ci și de funcționarea optimă a Unității 1.

„Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri. Mai precis, 2,08 metri local, nivel Marea Baltică. Este suficient pentru funcționarea Unității 1.

Pornirea Unității 2 este un proces mai complex. De ce? Pentru că nu depinde doar de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puțin cu 10 – 15 centimetri din momentul de față, dar funcționarea Unității 1 prin cele trei pompe mari de răcire influențează și nivelul la Unitatea 2.

Luni ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei și asupra influenței funcționării Unității 1 asupra Unității 2. Sunt mai mulți parametri care decid repornirea Unității 2 și vor fi luați în considerare luni”, a declarat Romeo Urjan.

Directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSLocalnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum
11:56
Localnicii din comuna Rășinari decid asupra unei exploatări miniere printr-un referendum
VIDEOUn turist căzut de pe o creastă din Retezat a fost căutat de salvamontiști cu drone. Bărbatul a fost găsit mort
11:00
Un turist căzut de pe o creastă din Retezat a fost căutat de salvamontiști cu drone. Bărbatul a fost găsit mort
Gândul de VremeCea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
10:23
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
INEDITÎn 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat
10:20
În 1991, Vasile a fost dat dispărut. După 30 de ani, a reapărut îmbrăcat în aceleași haine. Întrebat unde a fost, a oferit un răspuns greu de anticipat
FLASH NEWSPoliția franceză, acuzată că a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Utilizarea acestor echipamente poate provoca dureri, perforarea timpanelor și chiar surditate
10:03
Poliția franceză, acuzată că a folosit un tun sonic la protestele din Bordeaux. Utilizarea acestor echipamente poate provoca dureri, perforarea timpanelor și chiar surditate
Mediafax
DEFICIT de 7 miliarde de euro în NATO înaintea iernii! Livrările de arme către Ucraina, în pericol
Digi24
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național
Cancan.ro
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Mediafax
Lovitură pentru FACTURILE europenilor! CRIZĂ de energie eoliană și solară la orizont
Click
Saveta Bogdan, în pragul disperării! Factură uriașă la curent, deși stă în frig și nu aprinde lumina
Digi24
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Înlocuirea lactatelor cu băuturi vegetale nefortificate poate duce la deficiențe de nutrienți
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
RELIGIECe este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă
11:36
Ce este strict interzis să faci pe 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Păcatul mare care atrage ghinionul în casă
CONTROVERSĂEuropenii nu au ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina, consideră purtătoarea de cuvânt a MAE din Rusia. Cum își justifică Zaharova afirmația și când ar urma să înceapă discuțiile de la Abu Dhabi
11:17
Europenii nu au ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina, consideră purtătoarea de cuvânt a MAE din Rusia. Cum își justifică Zaharova afirmația și când ar urma să înceapă discuțiile de la Abu Dhabi
VIDEOIon Cristoiu: Istericii Democrați din Congres ajută China să învingă America în Războiul pentru Inteligența Artificială
10:40
Ion Cristoiu: Istericii Democrați din Congres ajută China să învingă America în Războiul pentru Inteligența Artificială
FLASH NEWSDoliu la Parlamentul European: Steagurile UE și ale Poloniei au fost coborâte în bernă după atacul din Cracovia. Ce mesaje au transmis liderii europeni polonezilor
10:35
Doliu la Parlamentul European: Steagurile UE și ale Poloniei au fost coborâte în bernă după atacul din Cracovia. Ce mesaje au transmis liderii europeni polonezilor
SHOWBIZMarina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș. Detaliul emoționant din spatele inelului primit de vedeta TV
10:01
Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș. Detaliul emoționant din spatele inelului primit de vedeta TV
ANALIZA de 10„Războiul cerealelor”. Rusia și Ucraina deschid un alt front, cu „arme silențioase”. Cine are mai mult de pierdut, Moscova sau Kievul?
10:00
„Războiul cerealelor”. Rusia și Ucraina deschid un alt front, cu „arme silențioase”. Cine are mai mult de pierdut, Moscova sau Kievul?

Cele mai noi

Trimite acest link pe