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Doliu la Parlamentul European: Steagurile UE și ale Poloniei au fost coborâte în bernă după atacul din Cracovia. Ce mesaje au transmis liderii europeni polonezilor

Melania Agiu
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Parlamentul European coboară în bernă steagurile Poloniei și ale Uniunii Europene în semn de solidaritate, după atacul armat din Cracovia. Într-un mesaj simbolic publicat pe platforma X, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis că legislativul european „se alătură Poloniei în doliu”. Declarația sa a fost însoțită de un clip video cu cele două drapele în fața sediului instituției.

„Parlamentul European se alătură Poloniei în doliu. Cracovia. Orașul de Neclintit”, a scris Metsola pe rețelele de socializare.

Steagurile vor fi coborâte de astăzi, de la ora 8:00, până luni, 9 noiembrie, la ora 23:00.

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Mai mulți lideri europeni și-au exprimat condoleanțele și sprijinul față de Polonia în urma atacului armat din centrul istoric al orașului Cracovia de sâmbătă.

Președintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez, a transmis: „Sunt șocat de atacul din Cracovia. Astăzi, Spania este alături de Polonia și de victime. Le urez celor răniți o însănătoșire rapidă”, a scris Sánchez pe rețelele sociale.

Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că a primit „zeci” de mesaje din partea miniștrilor de externe ai diferitelor țări, în care aceștia își exprimă „condoleanțele față de Polonia, Cracovia, răniți și familiile celor uciși”. De asemenea, el a subliniat că „milioanele de străini care au vizitat Piața Centrală ne împărtășesc durerea și își exprimă solidaritatea”, potrivit presei poloneze.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat că „Europa se alătură Poloniei în durere și solidaritate” în urma „atacului tragic” de la Cracovia. „Gândurile și inima mea sunt alături de cei afectați, de cei dragi ai acestora și de toți locuitorii din Cracovia. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor”, a declarat ea, mulțumind totodată „eroicilor polițiști” pentru intervenția lor, „în care și-au pus viața în pericol”.

Prim-ministrul britanic, Andy Burnham, și-a exprimat, la rândul său, „șocul și tristețea” față de atacul armat din Cracovia și a subliniat că „Regatul Unit este alături de poporul polonez”, după ce a adus un omagiu victimelor acestei „violențe fără sens”. Autoritățile poloneze au confirmat că printre persoanele care și-au pierdut viața în Piața Centrală se află un cetățean al Regatului Unit.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a condamnat „actul de violență laș și inacceptabil” comis în orașul polonez și a reiterat că „vom apăra întotdeauna securitatea și libertatea noastră împotriva oricărei forme de terorism și violență”.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că evenimentele de la Cracovia l-au „mișcat profund” și a asigurat: „Sunt alături de victime și de familiile lor. Germania este alături de Polonia ca prieten și partener în aceste momente dificile.”

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