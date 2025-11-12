Prima pagină » Actualitate » Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen

Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen

Rene Pârșan
12 nov. 2025, 19:04, Actualitate
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
Praf Saharian peste România, foto: Envato

Un val de praf saharian, purtat de mase de aer cald venite din Africa, va traversa în următoarele zile continentul european. Fenomenul va cuprinde zone întinse din Europa de Vest și Centrală, iar specialiștii avertizează că România nu va fi ocolită. Potrivit meteorologilor, praful saharian va ajunge în țara noastră spre finalul săptămânii. De data aceasta, pagubele vor minime, fiind toamnă, dar spălătoriile de mașini vor avea de câștigat.

Valul de praf saharian care se apropie nu va avea un impact semnificativ asupra sănătății populației. Concentrațiile de particule vor fi reduse, iar efectele resimțite vor fi minime. Cu toate acestea, experții recomandă persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea prelungită în aer liber și zonele cu vizibilitate scăzută.

Deși fenomenul este tot mai frecvent în ultimii ani, apariția sa la final de toamnă este mai puțin obișnuită. În unele regiuni, cerul ar putea căpăta o tentă galben-portocalie, semn distinct al prafului saharian purtat de vânturile calde africane.

Praful saharian este format din particule minerale fine, ridicate de vânturi puternice și furtuni de nisip din deșertul african. Aceste particule, numite aerosoli naturali, pot călători mii de kilometri, traversând continentul european și ajungând uneori până în America de Sud. Fenomenul este vizibil mai ales dimineața și seara, când lumina scoate în evidență nuanțele calde ale cerului prăfuit.

Un fenomen obișnuit

România s-a mai confruntat de mai multe ori cu valuri de praf saharian, cel mai recent episod marcant fiind în primăvara acestui an. Atunci, cerul a căpătat o nuanță galben-aurie, iar un strat fin de praf african s-a depus pe mașini și clădiri.

Fenomenul s-a repetat și în anii trecuți, mai ales primăvara și la începutul verii, când curenții de aer cald din sud favorizează transportul particulelor din Sahara. De regulă, efectele sunt mai mult vizuale, fără impact semnificativ asupra sănătății.

Recomandarea autorului: Praful saharian reduce producția de ENERGIE SOLARĂ a României. Cât de afectate sunt fotovoltaicele și eolienele de cel mai mare deșert uscat din lume

Pericolul PRAFULUI SAHARIAN. Medic: „Internările pentru afecțiuni respiratorii cresc cu 30%”. Cât de eficientă este masca

Citește și

ULTIMA ORĂ Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca
19:00
Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca
CONTROVERSĂ Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”
18:38
Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD
18:32
Sorin Grindeanu a vorbit despre scenariul pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Disputate aproape în patru.” Care este atuul lui Daniel Băluță, dezvăluit de șeful PSD
INEDIT Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel
18:23
Răzbunarea cruntă a unei turiste în China. Cum a reacționat clienta nemulțumită de camera de hotel
INEDIT Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile
17:45
Globetrotterul Andrei Mihai. Românul care a înconjurat Pământul în doar nouă zile
INEDIT Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului
17:39
Viorica Dăncilă, din nou în China. De data asta s-a pozat cu ROBOȚI la Z-Park, centrul tehnologic al Beijingului
Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”