Una dintre cele mai populare actrițe din China acuză că a fost exorcizată cu forța pentru DEPRESIE

Actrița chineză Zhao Lusi (26 de ani), cunoscută și sub numele de Rosy Zhao, susține că agenția care o reprezintă a obligat-o să participe la o ședință de exorcizare pentru a-i „trata” depresia.

Într-o relatare pentru South China Morning Post, vedeta a povestit cum a fost închisă într-o cameră cu un șaman, care i-ar fi repetat că este posedată de un spirit malefic.

Controverse și reacții online

Dezvăluirea a stârnit ample discuții în China cu privire la stigmatizarea bolilor mintale și posibilele abuzuri la care sunt supuse vedetele din industria de divertisment.

Zhao Lusi este considerată una dintre cele mai mari speranțe ale cinematografiei chineze, fiind inclusă în topul celor mai buni actori născuți după 1995. Ea a debutat în 2016, în emisiunea de varietăți Mars Intelligence Agency, dar a devenit cunoscută pentru rolurile din seriale precum The Romance of Tiger and Rose și Hidden Love.

În decembrie anul trecut, Zhao a fost diagnosticată cu depresie și a fost nevoită să își suspende toate activitățile profesionale.

