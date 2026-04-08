Una dintre cele mai sărace țări de pe glob intră pe piața petrolului. „Un nou capitol începe”

Una dintre cele mai sărace țări de pe glob încearcă să intre pe piața petrolului, scrie Mediafax. Este vorba despre Somalia, care se pregătește să facă primul foraj din istorie.

Somalezii nu au capacitatea de a exploata zăcămintele pe care le dețin, astfel că sunt nevoiți să apeleze la ajutor extern.

În acest sens, forajul lor va fi unul offshore, realizat în colaborare cu Turcia.

„O etapă istorică”

Operațiunea, catalogată drept una istorică, va începe săptămâna aceasta. Somalia trece de la explorare la execuție în domeniul forajului petrolier, potrivit Clash Report. Nava de foraj Çağrı Bey a Turciei va ajunge în Somalia vineri, 10 aprilie. Țara săracă din Africa încearcă, astfel, să intre pe piața petrolului și să se redreseze economic.

Ministrul Petrolului din Somalia, Dahir Shire, a descris acest pas ca pe „o etapă istorică în călătoria energetică offshore a Somaliei. Un nou capitol începe”.

Nava turcească va efectua foraje în apele teritoriale ale Somaliei din Marea Arabiei. Totul, în baza unui parteneriat între cele două țări care stabilește partajarea producției.

Cercetătorii estimează că Somalia deține miliarde de barili în rezerve offshore. Explorarea resurselor a fost blocată zeci de ani din cauza conflictelor și a instabilității din acest stat african.

