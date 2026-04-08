Cristina Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general al României, oferă noi clarificări în cazul fostului episcop de Huși

Procuroarea Cristina Chiriac, nominalizată pentru șefia Parchetului General, a explicat marți, la Ministerul Justiției, că toate deciziile sale în dosarul fostului episcop de Huși, Corneliu Onlilă, au respectat legea și probele din acel moment.

În cadrul interviului, Cristina Chiriac a declarat că un procuror acționează doar pe baza dovezilor, nu sub presiunea publică. Aceasta a respins acuzația că ar fi blocat probe în anul 2017. Procuroarea a precizat că filmările de atunci nu arătau agresiuni sexuale asupra unor minori, deoarece persoanele implicate erau majore. Acest aspect a fost confirmat ulterior și de judecători.

„Procurorul nu poate acționa pe baza percepțiilor, ci doar pe baza probelor administrate prin lege”, a afirmat aceasta.

Ea a menționat că a înțeles nevoia unor explicații mai clare pentru public, dar a susținut că soluțiile sale au fost corecte.

„Toate deciziile adoptate în cauza respectivă au fost luate în strictă conformitate cu legea și exclusiv în baza probatorului administrat în cauza. Fără a intra în detaliile concrete ale cauzei, subliniez că activitatea de urmărire penală presupune o evaluare riguroasă a problemelor existente la un anumit moment procesual, iar diferența dintre percepția publică și realitatea probatorie este o situație care apare frecvent în practică”, a afirmat Cristina Chiriac în fața comisiei de la Ministerul Justiției.

Ministrul Justiției a trimis lista finală la Palatul Cotroceni

După noile audieri, ministrul Radu Marinescu a decis să păstreze propunerea ca Cristina Chiriac să devină procuror general. Ministrul a apreciat planul de management și soluțiile propuse pentru instituție. Totodată, acesta a trimis președintelui Nicușor Dan și restul propunerilor pentru conducerile marilor parchete.

Cristina Chiriac – Procuror General al României;

Marius Voineag – Adjunct al Procurorului General;

Ioan-Viorel Cerbu – Procuror-șef DNA;

Marinela Mincă și Marius-Ionel Ștefan – Adjuncți DNA;

Codrin-Horațiu Miron – Procuror-șef DIICOT;

Alex-Florin Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici – Adjuncți DIICOT;

Cazul fostului episcop de Huși, Corneliu Onilă, a început în 2017, când un dosar de șantaj a scos la iveală suspiciuni de abuzuri sexuale asupra unor minori de la Seminarul Teologic din Huși. Ancheta a fost reluată de Parchetul Curții de Apel Iași, iar acesta a fost trimis în judecată pentru viol și agresiune sexuală.

După mai mulți ani de proces, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv, în 2025, la 8 ani de închisoare. Ulterior, în 2025-2026, instanța a respins toate încercările lui Corneliu Onilă de a scăpa de pedeapsă, iar prelatul a fost exclus din Biserică.

