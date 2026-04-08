Fostul realizator Realitatea TV, Rareș Bogdan, critică decizia de închidere a postului. Ce acuză europarlamentarul

Închiderea Realitatea Plus a stârnit reacții dure în spațiul public, iar Rareș Bogdan se poziționează ferm împotriva deciziei CNA. Europarlamentarul spune că o astfel de măsură nu are ce căuta într-o democrație funcțională.

„Închiderea unui post de televiziune nu poate fi un motiv de bucurie decât pentru un om care nu înțelege democrația”, afirmă Rareș Bogdan.

În opinia sa, rolul presei este să critice puterea, nu să fie redusă la tăcere, „ca să nu devii dictator”.

„Democrația înseamnă și să fii criticat. Înseamnă chiar să încurajezi presa să te critice, pentru că așa este sănătos. Ca să nu derapezi. Ca să nu devii dictator”, spune Bogdan.

Rareș Bogdan amintește și un episod din trecut, pentru a arăta că poziția sa este consecventă.

„În iarna lui 2016, când ANAF a somat Antena 3 să evacueze sediile în 5 zile, am luat apărarea jurnaliștilor postului. Nu eram prieteni, eram și atacat. Dar să nu confundăm lucrurile!”, spune europarlamentarul.

Experiența sa de 12 ani la Realitatea TV îi oferă, spune el, o perspectivă directă asupra redacției.

„Am avut libertate de mișcare, am colaborat cu mulți profesioniști, am simțit ce înseamnă o echipă care face audiență deoarece își investește tot sufletul în telespectatori”.

Chiar dacă nu toți sunt de acord cu linia editorială a postului, acesta consideră că libertatea de exprimare nu poate fi negociată.

„Poți să nu îmbrățișezi politica lor editorială, ai libertatea asta, dar nu voi fi niciodată de acord cu suprimarea libertății de exprimare”, încheie Bogdan.

CNA a decis retragerea licenței Realitatea Plus

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența televiziunii, conform datelor din presă. Motivul ar fi neplata datoriilor televiziunii la bugetul de stat. Realitatea Plus și-ar fi plătit însă datoriile de stat aferente anului 2025, conform informațiilor din ședința publică a CNA.

În cadrul unei şedinţe publice, CNA a examinat problema sancţiunilor financiare neachitate de posturile de televiziune din România. Raportul prezentat a arătat că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 28 de sancţiuni. În schimb, conform datelor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.

Conform Legii Audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului are posibilitatea de a retrage licenţa unui post TV dacă acesta nu poate demonstra, în termen de şase luni de la aplicare, că a plătit amenzile primite.

