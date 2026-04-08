Prima pagină » Știri politice » UDMR ține cu dinții de actuala coaliție de guvernare. Ce spune Csoma Botond despre o eventuală criză politică

UDMR dorește stabilitate politică și să se continue cu formula actuală a coaliției de guvernare, inclusiv cu Ilie Bolojan premier, a declarat, miercuri, liderul deputaților formațiunii, Csoma Botond. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între partenerii de guvernare.

„După adoptarea bugetului, eu am crezut că lucrurile se vor liniști puțin în coaliție. Din păcate, nu s-a întâmplat așa”, a declarat Csoma Botond, miercuri, la Palatul Parlamentului.

El a explicat că acordul recent, inclusiv acel compromis financiar pentru pachetul de solidaritate cerut de PSD, părea să creeze premisele unei perioade mai stabile.

„Am crezut […] că vom intra cumva pe un făgaș mai calm, mai normal. Nu s-a întâmplat, nu știu ce se va întâmpla”, spune el.

În acest context, UDMR cere menținerea actualei formule de guvernare și evitarea oricăror decizii care ar putea amplifica tensiunile.

„Poziția UDMR este clară – dorim stabilitate politică, nu mai avem nevoie și de o criză politică”, a punctat liderul deputaților.

Bolojan, în centrul speculațiilor

În ultimele zile au apărut discuții despre o posibilă schimbare a premierului Ilie Bolojan, pe fondul nemulțumirilor din coaliție. Csoma Botond respinge ideea unei astfel de mișcări în acest moment.

„Sigur că se poate (și fără Ilie Bolojan premier – n.r.), nu cred că o coaliție stă într-un singur om, dar nu cred că ar fi de dorit ca acum prim-ministrul să fie schimbat”, a afirmat acesta.

Argumentul său ține de acordul politic deja stabilit între parteneri, care prevede inclusiv o rotativă guvernamentală în 2027.

„Am avut un acord de coaliție care prevede și o rotativă în 2027, eu cred că ar trebui păstrat”, a subliniat Csoma.

În același timp, liderul UDMR nu vede nici motive pentru o eventuală remaniere guvernamentală.

„Nu cred că s-ar impune nicio schimbare de ministere. Nu știu ce ar justifica o schimbarea de ministere. Eu cred că ar trebui să rămână în aceeași formulă”, a adăugat el.

PSD își face calculele

În paralel, în interiorul PSD au loc consultări și discuții privind direcția guvernării. Surse politice indică faptul că liderii partidului analizează atât impactul măsurilor economice, cât și costurile electorale ale menținerii actualei coaliții.

Informațiile apărute, inclusiv din interiorul PSD, arată o nemulțumire legată de ritmul reformelor și de echilibrul de putere din Guvern. Chiar dacă nu există o poziție oficială privind o ieșire de la guvernare sau o schimbare majoră, presiunea internă crește.

Aceste discuții alimentează scenarii privind o eventuală remaniere sau chiar o reconfigurare politică mai amplă, mai ales în contextul unui an politic complicat.

Aici se va face lumină după consultarea internă a social-democraților de pe 20 aprilie.

