Prima pagină » Vremea » Cum va fi vremea în noaptea de Înviere. Ce temperaturi vom avea de Paște

Cum va fi vremea în noaptea de Înviere. Ce temperaturi vom avea de Paște

Cum va fi vremea în noaptea de Înviere. Ce temperaturi vom avea de Paște

De marți seară, temperaturile din toată țara au scăzut, iar zilele viitoare sunt preconizate ploi și chiar ninsori, în special la munte. Pentru ziua de Paște, se estimează că va fi o vreme cu 8 grade mai scăzută față de normalul perioadei din calendar.

Cum va fi vremea în noaptea de Înviere

Slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală (2023) / Sursa foto: Alexandra Pandrea (Gândul)

Slujba de Înviere de la Catedrala Patriarhală (2023) / Sursa foto: Alexandra Pandrea (Gândul)

În noaptea de Înviere, temperaturile vor fi mai scăzute decât este normal pentru această perioadă, iar cerul va fi în mare parte noros. În unele zone sunt posibile și ploi slabe, însoțite de vânt moderat, ceea ce va accentua senzația de frig. Astfel, cei care vor participa la slujba de Înviere ar trebui să se pregătească pentru o noapte răcoroasă și, pe alocuri, umedă, fiind recomandat să se îmbrace mai gros.

În noaptea de Înviere, în Capitală, pe timpul nopții termometrele vor arăta 4-5 grade Celsius, iar ziua vor fi între 10 și 13 grade. În întreaga țară, temperaturile vor varia între 5 și 14 grade, în prima zi de Paște.

Ce temperaturi vom avea de Paște

În prima zi de Paște, vremea rămâne destul de rece pentru perioada din calendar, cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în unele regiuni vor fi și ploi de scurtă durată.

”Din punct de vedere termic, așa cum menționam, valori în scădere, iar pentru ziua de sâmbătă prognozăm 3 până la 13 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minime între -3 grade în depresiuni, până la 7 grade pe litoral.

Iar prima zi a sărbătorii Pascale, în ziua de duminică, de asemenea 4-14 grade, cu minime între -1 grad în depresiuni, până la 8 grade pe litoral”, a declarat Elena Mateescu, potrivit Spotmedia.

