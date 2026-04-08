Friptura de miel la cuptor: Trucuri pentru o carne fragedă și aromată pentru masa de Paște

Friptură de miel la cuptor. Iată câteva trucuri pe care le-ai putea lua în considerare pentru o carne fragedă și aromată pentru masa de Paște. De altfel, găsiți mai jos, în articol, ce condimente ar trebui să folosiți pentru un gust autentic.

Mult a fost, puțin a mai rămas până la una dintre sărbătorile preferate ale românilor. În piețele românești și în magazine este un adevărat „furnicar” în această perioadă, fiind făcute cumpărăturile necesare pentru masa de sărbătoare. Friptura de miel reprezintă unul dintre preparatele consumate, de regulă, la masa de Paște. Pentru o carne fragedă și aromată, ai putea lua în considerare o serie de trucuri simple, dar utile. Însă, mai înainte de toate, trebuie să te asiguri că alegi carnea potrivită, proaspătă.

Cum să prepari friptura de miel la cuptor

De la masa Sărbătorilor Pascale nu lipsește, de obicei, carnea de miel. Există mai multe modalități prin care acest tip de carne poate fi gătit. Desigur, contează și condimentele care sunt adăugate. În primul rând, după ce carnea este curățată, trebuie să te decizi cum o vei găti. De reținut faptul că pulpa de miel are, de regulă, mult grăsime. Ar fi indicat să fie îndepărtat excesul de grăsime.

Dacă vei găti pulpă de miel, atunci ai putea face mici crestături pe suprafața cărnii, cu un cuțit, însă fără să fie adânci. În acest mod, aromele vor pătrunde mai bine în carne. Apoi, următoarea etapă reprezintă marinarea cărnii de miel.

După ce carnea de miel este crestată, trebuie să o ungi cu ulei de măsline pe toate părțile. Apoi, vei începe să adaugi mirodeniile, pentru ca preparatul să fie aromat. Prima oară, carnea se asezonează cu sare și piper. Apoi poți adăuga următoarele ingrediente: rozmarin proaspăt, cimbru uscat, boabe de coriandru măcinate, mentă uscată. Poți adăuga și usturoi.

Bucătarii cu experiență vin și ei cu recomandări. De pildă, chef Cătălin Scărlătescu recomandă ca în tava în care gătești carea de miel să adaugi și câteva legume. Cartofii, morcovii sau ceapa sunt câteva dintre exemple. Legumele vor extrage aroma cărnii, arată CSID.

La ce temperatură pui carnea în cuptor

În cazul cărnii de miel, temperatura optimă setată la cuptor ar trebui să fie de 170 – 180 de grade Celsius (cuptor preîncălzit), pentru circa 2-3 ore. Timpul de gătire diferă în funcție de mărimea pulpei de miel. Dacă îți dorești ca pulpa de miel să fie fragedă și foarte aromată, ar fi indicat ca aceasta, înainte de gătire, să fie lăsată în marinadă circa 12 ore.

Autorul recomandă:

