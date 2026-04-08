Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Armistițiul – o lovitură de imagine dată de Donald Trump

Ion Cristoiu: Armistițiul – o lovitură de imagine dată de Donald Trump

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție că „armistițiul e o lovitură de imagine dată de Donald Trump”.

„Unii dintre dvs. nu vor fi dormit azi-noapte, uitându-se la ceas și așteptând ca America lui Donald Trump să declanșeze cea mai nimicitoare ofensivă, lovitură dată unei țări, în istoria lumii, și anume întoarcerea Iranului la Epoca de Piatră. Devastarea Iranului. Repet, având în vedere arsenalul american, dar și amenințările lui Donald Trump, a fost o premieră în istoria lumii. Cred că de la Cartagina, care a fost distrusă de romani… de data aceasta, potrivit amenințărilor, gata, Iranul nu mai avea nici electricitate, nici șosele, nici blocuri. Devenea o ruină continuă.

M-am numărat printre cei care nu s-au uitat la ceas. Eram aproape sigur e un teatru. În mai multe rânduri am spus că America și-a îndeplinit obiectivele atacării Iranului. Din punct de vedere militar, potențialul militar agresiv al Iranului s-a diminuat. Donald Trump a arătat că are curaj să taie nodul cordial. Deci să atace un dosar. Dosarul iranian de care fugiseră toți președinții americani, temându-se de efectele unui război”, a spus Ion Cristoiu.

„A lansat o amenințare ieșită din comun care a speriat planeta”

„Ce părea incredibil, decizia de atacare a Iranului, s-a petrecut. Asta este foarte important. De acum încolo, sigur, e armistițiu, va fi și pace. Dar în orice moment nu va mai fi o noutate și iranienii știu asta. Economic, Europa a primit o lovitură, Rusia și-a sporit averea și a putut fi pusă la îndoială existența NATO. Am spus în mai multe rânduri, Donald Trump avea nevoie de o ieșire spectaculoasă. Am presupus că ar putea fi trimiterea unei echipe să ia uraniul îmbogățit și să-l arunce în mare. Sau cucerirea acelei insule de parașutiști.

Donald Trump a pregătit 2 ieșiri. Prima a fost cea cu pilotul recuperat. (…) A doua a fost să constrângă Iranul să dea drumul prin Strâmtoarea Ormuz. Până la urmă, vezi Doamne, s-a ajuns la un armistițiu de 2 săptămâni care poate să prevadă pace și, totuși, Iranul a fost de acord și a dat drumul prin strâmtoare. Că a dat sau nu drumul nu are nicio valoare, pentru că e prima dată când Iranul folosește acest drept, în chip abuziv, asupra strâmtorii.

În stilul lui, a lansat o amenințare ieșită din comun care a speriat planeta, (…) în momentul în care Trump te amenință, tu faci. Din acest punct de vedere este o lovitură de imagine a lui Donald Trump”, a mai spus publicistul.

VIDEO Ion Cristoiu: Ucraina cumpără România bucată cu bucată cu banii dați de amărâții de români
12:25
Ion Cristoiu: Ucraina cumpără România bucată cu bucată cu banii dați de amărâții de români
VIDEO Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu
10:57, 06 Apr 2026
Ion Cristoiu: Va merge DIICOT până la capăt cu anchetarea Diversiunii Dezvăluirile lui Lasconi? Eu cred că nu
VIDEO Ion Cristoiu: „Salvarea pilotului, o gură de oxigen pentru Donald Trump prins în Încurcătura mortală din Iran”
12:25, 05 Apr 2026
Ion Cristoiu: „Salvarea pilotului, o gură de oxigen pentru Donald Trump prins în Încurcătura mortală din Iran”
VIDEO Ion Cristoiu: „Ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu nu e o victorie, ci un eșec al democrației noastre”
13:27, 04 Apr 2026
Ion Cristoiu: „Ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu nu e o victorie, ci un eșec al democrației noastre”
VIDEO Ion Cristoiu: Pentru a-l lăuda pe Ilie Bolojan limba PSD-istului Constantin Toma de la Buzău a folosit autostrada A7
12:12, 03 Apr 2026
Ion Cristoiu: Pentru a-l lăuda pe Ilie Bolojan limba PSD-istului Constantin Toma de la Buzău a folosit autostrada A7
VIDEO Ion Cristoiu: „Prin DNA, Sistemul sare în sprijinul lui Ilie Bolojan”
12:25, 02 Apr 2026
Ion Cristoiu: „Prin DNA, Sistemul sare în sprijinul lui Ilie Bolojan”
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?

