Ion Cristoiu: Armistițiul – o lovitură de imagine dată de Donald Trump

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție că „armistițiul e o lovitură de imagine dată de Donald Trump”.

„Unii dintre dvs. nu vor fi dormit azi-noapte, uitându-se la ceas și așteptând ca America lui Donald Trump să declanșeze cea mai nimicitoare ofensivă, lovitură dată unei țări, în istoria lumii, și anume întoarcerea Iranului la Epoca de Piatră. Devastarea Iranului. Repet, având în vedere arsenalul american, dar și amenințările lui Donald Trump, a fost o premieră în istoria lumii. Cred că de la Cartagina, care a fost distrusă de romani… de data aceasta, potrivit amenințărilor, gata, Iranul nu mai avea nici electricitate, nici șosele, nici blocuri. Devenea o ruină continuă.

M-am numărat printre cei care nu s-au uitat la ceas. Eram aproape sigur e un teatru. În mai multe rânduri am spus că America și-a îndeplinit obiectivele atacării Iranului. Din punct de vedere militar, potențialul militar agresiv al Iranului s-a diminuat. Donald Trump a arătat că are curaj să taie nodul cordial. Deci să atace un dosar. Dosarul iranian de care fugiseră toți președinții americani, temându-se de efectele unui război”, a spus Ion Cristoiu.

„A lansat o amenințare ieșită din comun care a speriat planeta”

„Ce părea incredibil, decizia de atacare a Iranului, s-a petrecut. Asta este foarte important. De acum încolo, sigur, e armistițiu, va fi și pace. Dar în orice moment nu va mai fi o noutate și iranienii știu asta. Economic, Europa a primit o lovitură, Rusia și-a sporit averea și a putut fi pusă la îndoială existența NATO. Am spus în mai multe rânduri, Donald Trump avea nevoie de o ieșire spectaculoasă. Am presupus că ar putea fi trimiterea unei echipe să ia uraniul îmbogățit și să-l arunce în mare. Sau cucerirea acelei insule de parașutiști.

Donald Trump a pregătit 2 ieșiri. Prima a fost cea cu pilotul recuperat. (…) A doua a fost să constrângă Iranul să dea drumul prin Strâmtoarea Ormuz. Până la urmă, vezi Doamne, s-a ajuns la un armistițiu de 2 săptămâni care poate să prevadă pace și, totuși, Iranul a fost de acord și a dat drumul prin strâmtoare. Că a dat sau nu drumul nu are nicio valoare, pentru că e prima dată când Iranul folosește acest drept, în chip abuziv, asupra strâmtorii.

În stilul lui, a lansat o amenințare ieșită din comun care a speriat planeta, (…) în momentul în care Trump te amenință, tu faci. Din acest punct de vedere este o lovitură de imagine a lui Donald Trump”, a mai spus publicistul.

