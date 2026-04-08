Masa de Paște din 2026 e mai scumpă pentru 80% dintre români. Peste jumătate au un buget sub 900 de lei. La ce nu renunță nimeni

Masa tradițională de Paște din 2026 vine cu o notă de plată grea pentru 80% dintre români, arată un studiu realizat de Restograf. Chiar dacă prețurile sunt mari și bugetele mai mici decât anul trecut, oamenii nu vor să renunțe la preparatele tradiționale.

Aproximativ 77% dintre români spun că masa festivă este mai scumpă decât în 2025 și estimează creșteri de prețuri cuprinse între 10 și 30%. De asemenea, pentru aproape 67% dintre aceștia, masa tradițională de Paște nu este un moft, ci o tradiție de neînlocuit.

Creșterile de prețuri din acest an au totuși efecte asupra locului în care românii își vor petrece sărbătorile. Astfel, 66% dintre oameni spun că vor petrece Paștele acasă, 23% vor merge în vizită la rude sau prieteni.

Doar 8% vor pleca într-o excursie în țară sau în afara ei, în timp ce doar 3% spun că vor opta pentru o masă la restaurant. Chiar dacă vor petrece acasă și bugetul este mai scăzut, preparatele din meniu rămân aproape neschimbate.

Aproape 85% din români vor avea ouă roșii în meniu, 68,6% cozonac, 54,3% pască, 45,5% miel și 43,6% sarmale.

Bugetele sunt sub presiune. Jumătate dintre români cheltuie sub 900 lei

Scumpirile au efecte vizibile și în coșurile de cumpărături. Aproape 52% dintre români au un buget sub 900 de lei pentru masa de Paște și doar 1 din 10 români depășește 1.600 lei.

Pentru 58,2% dintre oameni cea mai mare cheltuială este carnea, ingredientele pentru deserturi vin pe locul doi cu 10,4%, băuturile alcoolice pe trei, cu 5,2%, urmate de lactate și ouă, 5,1% și legume și fructe, 4,4%.

De asemenea, românii sunt mai calculați în 2026 ca niciodată, iar 83,5% aleg să-și facă cumpărăturile din supermarketuri, iar 47% aleg piețele și producătorii locali. Când vine vorba de criteriile de alegere ale prouselor, 65,2% dintre români aleg calitatea, 61% prețul, iar 39,6% promoțiile.

Restaurantul, o opțiune prea scumpă pentru români

Când vine vorba de mersul la restaurant, doar 2,8% aleg această opțiune pentru masa de Paște. Cei care aleg restaurantul nu caută neapărat lux, ci o experiență diferită de cea de acasă. Totuși, 70,6% dintre toți respondenții consideră că masa de Paște la restaurant e mai scumpă decât cea gătită acasă, 14,5% văd costurile ca fiind aproximativ egale și doar 3,9% cred că restaurantul ar fi mai ieftin.

