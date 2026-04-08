Protest în fața CNA după închiderea postului Realitatea Plus. Este prezent și George Simion

Bianca Dogaru
Protest în fața CNA după închiderea postului Realitatea Plus. Este prezent și George Simion
Aproximativ 200 de persoane s-au adunat miercuri dimineață în fața sediului CNA pentru a contesta retragerea licenței postului Realitatea Plus. La protest s-a alăturat și George Simion și mai mulți parlamentari.

Mai multe persoane protesteaza impotriva Consiliului National al Audiovizualului (CNA), dupa ce aceasta institutie a retras licenta de emisie a postului Realitatea Plus, in Bucuresti, miercuri, 8 aprilie 2026.

Simion acuză regimul de cenzură politică

Liderul AUR a ajuns la protest în jurul prânzului și a declarat că decizia CNA are o motivație pur politică. Acesta l-a vizat direct pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că încearcă să elimine opoziție.

„Este o decizie motivată politic pentru că nu ați vrut să pupați condurul. Sper să nu interzică și partidele. Ilie Bolojan pune pumnul în gură oricărei opoziții. Am venit alături de parlamentarii AUR să fim alături de televiziunea poporului. Am anunțat toți partenerii. Dacă va fi nevoie ne vom retrage în formă de protest membrii din organizațiile internaționale care protejează libertatea de exprimare – Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară a OSCE, vom merge până la capăt”

Realitatea Plus riscă să dispară și din mediul online

Deși realizatorii postului au anunțat că vor continua emisia pe internet, președintele CNA, Valentin Jucan, a clarificat situația. Acesta a explicat că decizia de retragere a licenței este executorie și va fi trimisă nu doar operatorilor de cablu, ci și furnizorilor de internet.

Închiderea posturilor Realitatea Plus și Gold FM

CNA a votat marți, 7 aprilie, retragerea licențelor pentru cele două posturi din cauza neachitării unor amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se retrage dacă titularul nu face dovada plății amenzilor în termen de 6 luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că și-au achitat obligațiile aferente anului 2025.

Închiderea postului Radio Gold FM a provocat o reacție dură din partea lui Cozmin Gușă, a cărui familie controlează stația radio. Acesta a catalogat decizia CNA drept ilegală și abuzivă. Gușă a anunțat că va contesta hotărârea în instanță, în timp ce avocații postului Realitatea Plus au depus deja o cerere de reanalizare a cazului.

