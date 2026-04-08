Iranul, acuzat că încalcă acordul de încetare a focului. Ce atacuri a efectuat la câteva ore după anunțul lui Trump

Iranul a lansat rachete către Israel, miercuri dimineața, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni între SUA, Israel și Iran. Alerte de raid aerian au continuat în Israel după anunțarea armistițiului, ceea ce a stârnit imediat îndoieli cu privire la durabilitatea acestui acord, relatează The Jerusalem Post.

Tot în această dimineață, Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că sirenele de raid aerian au fost declanșate pe întreg teritoriul țării în urma unui atac iranian asupra teritoriului său.

„Alarma a fost declanșată. Cetățenii și rezidenții sunt rugați să-și păstreze calmul, să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur și să urmărească noutățile prin canalele oficiale”, a declarat ministerul din Bahrain într-un comunicat.

Ulterior, autoritățile din Bahrain au confirmat că atacul a fost comis de Iran, racheta provocând un incendiu fără a face victime.

Trump a declarat că încetarea focului era condiționată de încetarea atacurilor din partea Iranului și de permiterea tranzitului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, negocierile urmând să înceapă vineri la Islamabad, sub medierea Pakistanului.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că a acceptat încetarea focului pe o perioadă de două săptămâni, subliniind însă că războiul în sine nu s-a încheiat și avertizând că orice nouă acțiune din partea inamicilor săi va fi întâmpinată cu forța.

Sursă foto: Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

