AUR cere desființarea CNA după închiderea posturilor Realitatea Plus și Gold FM

AUR condamnă ferm decizia CNA de a retrage licențele pentru Realitatea Plus și Gold FM și solicită eliminarea definitivă a instituției.

Apel pentru apărarea Constituției și a libertății presei

Reprezentanții AUR consideră că suprimarea emisiei pentru cele două instituții de presă încalcă flagrant Constituția României. Partidul susține că acest gest face parte dintr-un plan mai larg al actualei coaliții de guvernare pentru a limita accesul cetățenilor la informare.

„Acest grav atentat la dreptul la liberă exprimare, la libertatea presei, la dreptul cetățenilor de a fi informați, în fond la adresa democrației, încalcă flagrant prevederile Constituției României, care garantează drepturile mai sus menționate și care interzic fără echivoc și fără excepții suprimarea unei publicații. Scopul limitării până la anihilare a democrației din România la care se dedă regimul hibrid sprijinit de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este cramponarea de putere a acestui regim prin încălcarea suveranității poporului român,” se arată în comunicatul transmis de AUR.

AUR face apel către toți parlamentarii, jurnaliștii independenți și reprezentanții societății civile să se opună acestor măsuri.

„AUR cheamă forțele politice democratice, parlamentarii cu convingeri democratice, indiferent de apartenența lor politică, jurnaliștii independenți politic, reprezentanții autentici ai societății civile, pe toți cetățenii de bună credință să apere Constituția României, libertățile și drepturile cetățenești și să nu permită deriva antidemocratică și autoritarismul regimului aflat la putere.”

Propunere radicală: desființarea CNA

În contextul acestui scandal, AUR propune o reformă administrativă care să ducă la desființarea CNA.

„Invităm pe toți susținătorii democrației să susțină propunerea AUR de reformă administrativă în sensul desființării Consiliului Național al Audiovizualului, o instituție bugetofagă devenită un instrument politic al puterii pentru reprimarea dreptului la libera exprimare și anularea libertății presei.”

Închiderea posturilor Realitatea Plus și Gold FM

CNA a votat marți, 7 aprilie, retragerea licențelor pentru cele două posturi din cauza neachitării unor amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se retrage dacă titularul nu face dovada plății amenzilor în termen de 6 luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că și-au achitat obligațiile aferente anului 2025.

Închiderea postului Radio Gold FM a provocat o reacție dură din partea lui Cozmin Gușă, a cărui familie controlează stația radio. Acesta a catalogat decizia CNA drept ilegală și abuzivă. Gușă a anunțat că va contesta hotărârea în instanță, în timp ce avocații postului Realitatea Plus au depus deja o cerere de reanalizare a cazului.

