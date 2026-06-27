Iată unde se află celebrul hotel în formă de zig zag. Va fi dat în folosință în 2027. Denumit Zig Zag Hotel și situat pe coasta spectaculoasă a Rivierei Albaneze,una dintre cele mai căutate destinații turistice ale momentului, acest hotel atrage atenția nu doar prin priveliștea spre Marea Ionică, ci si prin arhitectura sa neobișnuită, scrie Urban.ro.

Zig Zag Hotel din Himarë este proiectat de biroul JA Joubert Architecture și propune o abordare radical diferită față de obișnuitele hoteluri pentru turiști.

Astfel, arhitecții s-au axat pe o structură formată din volume decalate și unghiuri îndrăznețe, ce par să se deplaseze în zig zag, de-a lungul terenului.

Dar designul nu e ales fără un motiv special, ci fiecare dintre volumele înclinate a fost gândit să ofere o mai bună experiență oaspeților. Camerele au priveliști către mare, mai multă lumină naturală și un grad sporit de intimitate.

Mai mult decât a fi un hotel, clădirea din Himarë este o declarație arhitecturală despre modul în care creativitatea poate transforma o destinație și poate redefini relația dintre construcție, peisaj și vizitator.

Hotelul se află momentan în faza ultimelor pregătiri și retușuri, și va fi dat în folosință în vara lui 2027.