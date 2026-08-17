Invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a declarat că decizia CCR de astăzi prin care a declarat constituțională legea ANI deschide și calea spre demisia lui Dominic Fritz din fruntea USR, nu doar din funcția de primar al Timișoarei. Urmărește emisiunea aici.
Publicistul susține că ar exista și un complot împotriva lui Dominic Fritz, și că, cel mai probabil, Diana Buzoianu va conduce partidul după plecarea acestuia.
„Plecarea, demisia lui Fritz din postul de primar, cred că trebuie să ducă și la demisia din postul de președinte al USR. La ora actuală, interesul ca Dominic Fritz să plece de la USR e al mai multor persoane. Este în pregătirea formării noului guvern. Există un complot împotriva lui Fritz. E Miruță, e Buzoianu care vrea să devină președintă și probabil ea va fi din punctul acesta.”, a declarat Ion Cristoiu.
Curtea Constituțională a României a declarat constituțional amendamentul conform căreia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.
Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.