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Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar

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Invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a declarat că decizia CCR de astăzi prin care a declarat constituțională legea ANI deschide și calea spre demisia lui Dominic Fritz din fruntea USR, nu doar din funcția de primar al Timișoarei. Urmărește emisiunea aici.

Publicistul susține că ar exista și un complot împotriva lui Dominic Fritz, și că, cel mai probabil, Diana Buzoianu va conduce partidul după plecarea acestuia.

„Plecarea, demisia lui Fritz din postul de primar, cred că trebuie să ducă și la demisia din postul de președinte al USR. La ora actuală, interesul ca Dominic Fritz să plece de la USR e al mai multor persoane. Este în pregătirea formării noului guvern. Există un complot împotriva lui Fritz. E Miruță, e Buzoianu care vrea să devină președintă și probabil ea va fi din punctul acesta.”, a declarat Ion Cristoiu.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan au și interesul ca Dominic Fritz să plece de la conducerea USR

Ion Cristoiu a spus că încă un om care ar putea fi interesat de plecarea lui Dominic Fritz este chiar președintele României, Nicușor Dan. Acesta ar avea de câștigat de pe urma unui PSD mai flexibil la negocieri după plecarea lui Fritz de la USR.
„În primul rând avea interesul Nicușor Dan. Pentru că fără Fritz, PSD-ul devine mai flexibil. Da. Poate să devină flexibil și în sensul să voteze guvernul Tomac, despre el este vorba, dar să nu intre în guvern. Marea problemă este să treacă acest moment de învestitură.”, a spus publicistul la emisiunea Ai Aflat!
Ion Cristoiu a continuat spunând că și Ilie Bolojan ar avea foarte mult de câștigat după plecarea lui Dominic Fritz. Acesta crede că Bolojan își dorește un USR slab cu care să poată face alianță când va ajunge în opoziție.
„Un mare interes ca Fritz să nu fie președinte, îl are Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan trebuie să treacă la un moment dat în opoziție, preia frâiele PNL-ului și ar fi fost foarte greu pentru el să facă alianță cu USR. Bolojan are nevoie de un USR slab, nu de un USR cu vedetă.”, a concluzionat Ion Cristoiu.

CCR a declarat astăzi constituțională Legea Integrității

Curtea Constituțională a României a declarat constituțional amendamentul conform căreia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.

Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.

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