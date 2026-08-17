Sorin Grindeanu: Investițiile străine au scăzut cu 82%. Mitul „eroului salvator” s-a spulberat astăzi definitiv

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spulberă imaginea de „salvator” a premierului demis Ilie Bolojan și anunță că investițiile străine directe au scăzut cu 82% în primele șase luni ale anului. Acesta avertizează că, dacă Bolojan va continua să rămână pe scaunul de la Palatul Victoria, este posibil ca valoarea investițiilor să ajungă „la zero”. „Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produse de orgoliul absurd al unui singur om, care a luat decizii singur, fără a ține cont de partenerii de guvernare”, a mai transmis Sorin Grindeanu.