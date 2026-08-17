Sorin Grindeanu: Investițiile străine au scăzut cu 82%. Mitul „eroului salvator” s-a spulberat astăzi definitiv

„Astăzi vreau să continui să prezint datele reale din economie, pe care propaganda oficială le ascunde în mod deliberat românilor. Iar datele arată o prăbușire a investițiilor străine directe în România, în primele șase luni ale anului, cu 82%. Repet, 82%. Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât în 2025. De la 3,7 miliarde de euro, la o prăbușire incredibilă, de aproximativ 670 de milioane de euro.”

Președintele PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de „orgoliu absurd” și susține că acesta ia decizii în nume propriu, fără a se consulta cu partenerii de guvernare. Pierderile cumulate în ultimele trei luni însumează peste 500 de milioane de euro, doar pe fondul diminuării investițiilor străine, mai subliniază Grindeanu.

„Acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastrul pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie. Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produse de orgoliul absurd al unui singur om, care a luat decizii singur, fără a ține cont de partenerii de guvernare.

Doar în ultimele trei luni, am pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine. Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ține mult de scaun și insistă cu „reformele”, atunci este posibil să ajungem chiar la zero. Oricum, s-a atins deja recordul negativ din ultimii 12 ani.”

Bolojan a pierdut încrederea investitorilor străini

„Este clar că investitorii străini nu au încredere în politicile economice promovate de premierul demis Bolojan. Investitorii străini nu sunt de la PSD și nu au partizanate politice – ei pur și simplu nu își riscă banii într-o economie aproape distrusă”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Acesta a explicat că, în pofida imaginii mesianice care a fost construită în jurul lui Ilie Bolojan, de politician onest care inspiră încredere, deciziile investitorilor dovedesc contrariul.

„Mitul «eroului salvator» s-a spulberat astăzi definitiv. România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la șase luni și investiții străine mai mici cu 82%. În același timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit și el cu 1,6 miliarde de euro. Poate că este timpul ca, după acest lung șir de eșecuri economice și politice, premierul demis Ilie Bolojan să înțeleagă și să lase România să respire”, a mai declarat Sorin Grindeanu.