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Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat luni la decizia CCR privind „amendamentul Fritz”, după ce Curtea Constituțională a stabilit că modificarea Legii ANI este constituțională. Liderul social-democrat a anunțat că va convoca Parlamentul pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR de astăzi.  Grindeanu a precizat că nu va comenta decizia până la publicarea motivării, dar a punctat că, în opinia sa, formularea de „amendament Fritz” nu este corectă.

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Grindeanu, despre „amendamentul Fritz”, declarat constituțional de CCR

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Curtea Constituțională a declarat luni constituțională modificarea Legii ANI cunoscută drept „amendamentul Fritz”. Întrebat de Gândul despre decizia CCR, președintele PSD a evitat să comenteze hotărârea înainte de publicarea motivării.

„Eu știu că au fost mai multe decizii azi, nu au fost doar 3. Am văzut un comunicat al ANI care spune că sunt 50 de persoane în aceeași situație, deci chestiunea cu amendamentul Fritz nu e corectă, asta o spune oficial ANI, nu PSD. Vă spun o dată, că se va repeta întrebarea, eu nu comentez deciziile CCR, spre deosebire de alții. Haideți să vedem motivarea. Voi convoca apoi de urgență Parlamentul ca să refacem legea în acord cu deciziile CCR și să nu pierdem 770 de milioane de euro”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu sustine declaratii de presa, la finalul semnarii acordul politic intre PSD, PNL, USR, UDMR si Grupul Minoritatilor privind un nou guvern si un nou program de guvernare, la Palatul Parlamentului, luni, 23 iunie 2025, in Bucuresti. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Referitor la amendamentul privind averea concubinelor, liderul PSD a spus: „Amendamentul a fost făcut de AUR, a fost declarat neconstituțional, e o decizie a CCR, a mai fost una de acest tip legată de declarațiile de avere ale soțiilor”.

Ce urmează pentru Dominic Fritz

Dacă președintele României Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare Fritz are la dispoziție 30 de zile să își predea mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.

Tanczos Barna sare în apărarea lui Dominic Fritz în scandalul ANI. Vicepremierul susține că „este inadmisibil să facem legi pe persoane fizice”

Dominic Fritz. Foto: Mediafax

Mesajul lui Sorin Grindeanu către Dominic Fritz: „Atât îi spun”

„Fără condamnați în funcții publice. Atât îi spun”, a răspuns Grindeanu când a fost rugat de jurnaliști să comenteze acuzațiile lui Dominic Fritz că PSD a comis „un brutal abuz de putere” prin amendamentul care-l lasă fără mandatul de primar. Grindeanu a făcut astfel trimitere la inițiativa USR din 2019, „Fără penali în funcții publice”.

Amendamentul care îl lovește direct pe Dominic Fritz

Prevederea contestată la CCR stabilește că aleșii aflați în funcție, în cazul cărora incompatibilitatea sau conflictul de interese au fost constatate definitiv anterior intrării în vigoare a noii legi, ajung să își piardă mandatul dacă perioada de interdicție de trei ani nu s-a împlinit.

Textul adoptat de Parlament prevede încetarea mandatului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, în condițiile prevăzute de lege. Dominic Fritz se află exact într-o asemenea situație, după hotărârea definitivă pronunțată de ÎCCJ în luna iunie.

Tocmai din acest motiv prevederea a fost denumită, în spațiul politic, „amendamentul Fritz”.

USR și PNL au atacat textul la Curtea Constituțională, susținând că acesta încalcă principiul neretroactivității legii consacrat de articolul 15 din Constituție. O sesizare separată împotriva Legii integrității a fost formulată și de președintele Nicușor Dan.

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