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Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, dă vina pe actualul Guvern pentru prețul carburanților: ”Ar trebui să îl întrebați pe Ilie Bolojan”

Elena Popescu
Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, dă vina pe actualul Guvern pentru prețul carburanților: ”Ar trebui să îl întrebați pe Ilie Bolojan”
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Bogdan Ivan, fostul ministru al Energieia, spune, într-o postare pe rețelele sociale, că prețul motorinei standard a coborât sub pragul de 10 lei pe litru după intrarea în vigoare a unei reduceri cu 20% a accizei.

Mai mult, fostul ministru dă vina pe actualul Guvern pentru prețurile mari din acest moment al carburanților.

”Mai devreme am alimentat cu 9,99 lei, sâmbătă era 10,70 lei. Cum a ajuns mai ieftin cu aproape 70 de bani? Pentru că un tip pe nume Bogdan Ivan de la PSD a depus o lege în Parlament prin care a redus acciza la carburanți. Când eram în Guvernul României am redus și acciza, și adaosul comercial, și exporturile și am lăsat motorina la 9 lei. Între timp, am ajuns în opoziție împreună cu partidul meu. Dar și de acolo urmărim să rezolvăm problemele oamenilor.

Știu că este insuficient, știu că poate mă întrebați – cum s-a ajuns la 10 lei? – ar trebui să îl întrebați pe Ilie Bolojan. Eu când am plecat de la Guvern, era 9 lei motorina, cotația petrolului era 110 dolari. Azi e petrolul 80 de dolari barilul și motorina 10 lei”, a spus Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: ”România are nevoie de energie în bandă produsă pe bază de cărbune”

Politicianul a anunțat că urma să se deplaseze la Complexul Energetic Oltenia, la Rovinari, unde s-a redeschis un grup energetic. Ivan susține că va încerca să mențină unitatea în funcțiune și după data de 31 august, argumentând că România are nevoie de producție de energie realizată pe bază de cărbune până când România va dispune de suficiente surse alternative pentru a putea asigura consumul și stabilitatea Sistemului Energetic Național.

”Mă duc la Complexul Energetic Oltenia, la Rovinari, unde de astăzi o să fie redeschis un nou grup, un grup pe care ne luptăm să îl ținem în continuare în funcțiune și după data de 31 august pentru că România are nevoie de energie în bandă produsă pe bază de cărbune până când o să aibă alte suficiente capacități de producție în așa fel încât să depășim această etapă”, a mai spus Ivan.

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