Președintele american, Donald Trump, a amenințat luni cu o acțiune militară împotriva Omanului în cazul în care acesta va interveni în negocierile dintre SUA și Iran.

„Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda de-i vom face praf”, a declarat Trump, luni, pentru Fox News, ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist despre negocierile dintre Iran și Oman privind regulile de utilizare a strâmtorii Ormuz.

Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că războiul se va încheia „în curând” și a promovat în ultimele luni perspectiva unui acord de pace durabil, o astfel de evoluție decisivă nu s-a concretizat încă.

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Strâmtoarea Ormuz – un punct de trecere crucial pentru comerțul mondial, prin care trece, de obicei, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol transportată pe mare – a fost practic închisă de când SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului în februarie.

Iranul se află la nord de strâmtoare. Omanul se află la sud. Cele două țări poartă discuții cu privire la controlul asupra strâmtorii.

Trump a declarat că poartă negocieri directe cu liderii Corpului Gardienilor Revoluției Islamice iraniene.

„Avem un canal de comunicare neoficial cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice”, a declarat Trump, conform postului de televiziune FoxNews. „Comunicăm direct cu reprezentanții Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.”

În cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, declarațiile lui Trump au fost infirmate: într-un comunicat al organizației se menționează că afirmațiile lui Trump despre negocierile directe sunt „fantezii născute din erori și coșmaruri despre înfrângerea în război”.

Trump cere ca Israelul să oprească operațiunile militare în Gaza

În discuția cu Fox News, Donald Trump a mai declarat că solicită Israelului să oprească orice operațiuni militare în Fâșia Gaza. Conform declarațiilor lui Trump, citate de postul de televiziune, în timpul unei întâlniri dintre Jared Kushner și conducerea Hamas în Egipt, pe 16 august, reprezentanții Hamas au confirmat că sunt dispuși să înceapă procesul de dezarmare.

Trump a declarat că preferă să nu se implice în alegerile israeliene

Donald Trump a declarat pentru FoxNews că nu dorește să ofere sprijin niciunei forțe politice la alegerile parlamentare din Israel, deși a sugerat că ar putea face acest lucru în cele din urmă.

„Cred că este mai potrivit pentru mine să nu mă implic în alegerile din Israel, dar pot să susțin pe cineva”, a declarat Trump, conform postului de televiziune.

În Israel vor avea loc, pe 27 octombrie, alegeri legislative care vor decide componența noii coaliții de guvernare.

Scrutinul, primul organizat de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, este considerate drept un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu.