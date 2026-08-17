Prima pagină » Știri externe » Trump amenință că va bombarda Omanul dacă acesta va „sta în calea” negocierilor dintre SUA și Iran. De ce preferă să nu se implice în alegerile israeliene

Trump amenință că va bombarda Omanul dacă acesta va „sta în calea” negocierilor dintre SUA și Iran. De ce preferă să nu se implice în alegerile israeliene

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele american, Donald Trump, a amenințat luni cu o acțiune militară împotriva Omanului în cazul în care acesta va interveni în negocierile dintre SUA și Iran.

Vezi galeria foto
8 poze

„Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda de-i vom face praf”, a declarat Trump, luni, pentru Fox News, ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist despre negocierile dintre Iran și Oman privind regulile de utilizare a strâmtorii Ormuz.

Deși Trump a afirmat în repetate rânduri că războiul se va încheia „în curând” și a promovat în ultimele luni perspectiva unui acord de pace durabil, o astfel de evoluție decisivă nu s-a concretizat încă.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Strâmtoarea Ormuz – un punct de trecere crucial pentru comerțul mondial, prin care trece, de obicei, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol transportată pe mare – a fost practic închisă de când SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului în februarie.

Iranul se află la nord de strâmtoare. Omanul se află la sud. Cele două țări poartă discuții cu privire la controlul asupra strâmtorii.

Trump a declarat că poartă negocieri directe cu liderii Corpului Gardienilor Revoluției Islamice iraniene.

„Avem un canal de comunicare neoficial cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice”, a declarat Trump, conform postului de televiziune FoxNews. „Comunicăm direct cu reprezentanții Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.”

În cadrul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, declarațiile lui Trump au fost infirmate: într-un comunicat al organizației se menționează că afirmațiile lui Trump despre negocierile directe sunt „fantezii născute din erori și coșmaruri despre înfrângerea în război”.

Trump cere ca Israelul să oprească operațiunile militare în Gaza

În discuția cu Fox News, Donald Trump a mai declarat că solicită Israelului să oprească orice operațiuni militare în Fâșia Gaza. Conform declarațiilor lui Trump, citate de postul de televiziune, în timpul unei întâlniri dintre Jared Kushner și conducerea Hamas în Egipt, pe 16 august, reprezentanții Hamas au confirmat că sunt dispuși să înceapă procesul de dezarmare.

Trump a declarat că preferă să nu se implice în alegerile israeliene

Donald Trump a declarat pentru FoxNews că nu dorește să ofere sprijin niciunei forțe politice la alegerile parlamentare din Israel, deși a sugerat că ar putea face acest lucru în cele din urmă.

„Cred că este mai potrivit pentru mine să nu mă implic în alegerile din Israel, dar pot să susțin pe cineva”, a declarat Trump, conform postului de televiziune.

În Israel vor avea loc, pe 27 octombrie, alegeri legislative care vor decide componența noii coaliții de guvernare.

Scrutinul, primul organizat de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, este considerate drept un referendum privind conducerea premierului Benjamin Netanyahu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS Turist american, lovit de fulger pe Etna după ce a intrat într-o zonă restricționată
17:48
Turist american, lovit de fulger pe Etna după ce a intrat într-o zonă restricționată
ALEGERI Poliția din Moscova a reținut zeci de susținători ai unui partid de opoziție exclus din alegeri. Ce i-a mobilizat pe cetățeni în fața Curții Supreme a Rusiei
16:19
Poliția din Moscova a reținut zeci de susținători ai unui partid de opoziție exclus din alegeri. Ce i-a mobilizat pe cetățeni în fața Curții Supreme a Rusiei
ACCIDENT Alertă în Franța. Un avion al Forțelor Aeriene, folosit pentru instruirea piloților, a aterizat forțat pe un drum și a luat foc. Care este starea echipajului
15:22
Alertă în Franța. Un avion al Forțelor Aeriene, folosit pentru instruirea piloților, a aterizat forțat pe un drum și a luat foc. Care este starea echipajului
NEWS ALERT Economistul-șef al uneia dintre cele mai mari bănci de stat din Rusia, concediat după ce a criticat economia țării. Afirmațiile care nu au fost pe placul Kremlinului
14:38
Economistul-șef al uneia dintre cele mai mari bănci de stat din Rusia, concediat după ce a criticat economia țării. Afirmațiile care nu au fost pe placul Kremlinului
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe