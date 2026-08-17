Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR privind împrumutul de 544 de milioane de € acordat României de Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Curtea Constituțională a respins în ședința de luni sesizările AUR la legea pentru aprobarea unui împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în valoare de 544 de milioane de euro. În aceeași ședință, magistrații au respins și sesizarea la legea pentru conservarea biodiversității.

Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a României a respins sesizarea formulată de deputații Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și ai SOS România cu privire la Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și BIRD, semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

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Decizia vizează dosarul nr.5226A/2026 – Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

România s-a împrumutat peste jumătate de miliard de euro

Este vorba de un împrumut în valoare de 544 de milioane de euro primit de România de la BIRD.

Banii obținuți în urma acestui împrumut „se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare”.

Legea se află pe masa lui Nicușor Dan

Legea Acordului de împrumut a fost votată de Camera Deputaților la data de 5 august.

În ziua următoare, la 6 august, proiectul a trecut de votul Senatului.

Ulterior, legea a fost atacată la CCR de parlamentari din grupurile parlamentare AUR și SOS.

Astăzi, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a respins sesizarea formulată de AUR și SOS. Legea va merge acum la președintele Nicușor Dan pentru promulgare, urmând să intre în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Legea pentru conservarea biodiversității, respinsă

Legea cu privire la conservarea biodiversității, unul dintre jaloanele importante din PNRR, a trecut joi de votul senatului. De adoptarea strategiei privind biodiversitatea depinde aproape 1 miliard de euro din PNRR.