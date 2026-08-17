Un incendiu a izbucnit la o hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice din orașul Băicoi, județul Prahova. Din cauza fumului dens, populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Pompierii militari prahoveni intervin pentru localizarea și stingerea incendiului produs la hala din Băicoi. La fața locului au fost trimise nouă autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

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Dispozitivul a fost ulterior suplimentat din cauza cantității mari de fum degajate de materialele care ard. Astfel, la intervenție a fost trimisă și o autospecială cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru populație

Autoritățile prahovene au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din Băicoi și din zonele apropiate. Cetățenii au fost informați cu privire la degajările importante de fum și au fost îndemnați să respecte recomandările transmise de autorități pe durata intervenției.

„Din cauza degajărilor mari de fum, dispozitivul de intervenţie a fost suplimentat cu autospeciala cu roboţi din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov. La acest moment, nu sunt înregistrate victime. Pentru avertizarea şi protejarea populaţiei din zonă, a fost emis un mesaj RO-ALERT, prin care cetăţenii au fost informaţi cu privire la degajările mari de fum şi au fost îndrumaţi să respecte recomandările autorităţilor”, a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, nu au fost înregistrate vitime în urma incendiului. Echipajele de pompieri acționează în continuare pentru limitarea extinderii flăcărilor, lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu. Intervenția pompierilor este în desfășurare. Cauzele care au dus la izbucnirea incendiului urmează să fie stabilite.