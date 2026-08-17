100.000 de cereri, soluţionate într-o săptămână, de e-Terra. Celelalte sisteme informatice de la Cadastru vor fi repornite etapizat

Aproximativ 100.000 de cereri au fost soluționate în perioada 11–17 august, de e-Terra, aplicaţia ANCPI(Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publictate Imobiliară).

La nivelul tuturor oficiilor de cadastru, au fost înregistrate 165.146 de cereri, în perioada 11–14 august 2026.

Numai vineri, 14 august, au fost înregistrate 31.608 de cereri, dintre care 9.584 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru informare, iar 5.919 au fost solicitări de extrase de carte funciară pentru autentificare, informează Guvernul României.

În aplicația e-Terra poate fi efectuată plata cu cardul, acolo unde serviciul și fluxul aferent permit acest tip de plată.

Celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal – urmează să fie repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare.

ANCPI pune la dispoziția utilizatorilor următoarele linii telefonice dedicate de Call Center: 0749 012 525/0749 016 331/0735 950 582.

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru informații și suport și, pe cât posibil, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară atunci când situația poate fi clarificată telefonic, mai informează Guvernul României.