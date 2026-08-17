Premierul demis Ilie Bolojan a evitat, luni, să răspundă unei întrebări privind restanșele pe care statul român le-ar avea față de sportivii care onțin medalii la marile competiții internaționale. Întrebarea a venit în contextul performanțelor obținute de David Popovici la Campionatul European de înot de la Paris.

Cele două medalii de aur cucerite de David Popovici la Campionatul European de înot de la Paris a readus în discuția publică faptul că statul român are restanțe financiare la sportivii cu performanțe majore, în ultimii doi ani.

Bolojan nu a comentat restanțele, afirmând că România trebuie să asigure condiții pentru sportul de masă și cel de performanță.

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„Cred că România trebuie să asigure condiții cât mai bune atât pentru sportul de masă, dar și pentru sportul de performanță. Și, așa cum v-am spus, am prioritizat lucrările care erau într-o fază avansată. De asemenea, atunci când pot fi acordate premii sau bonificații pentru sportivii care performează din bugetele care sunt alocate pentru această destinație, întotdeauna s-au făcut aceste alocări”, a explicat premierul demis.

David Popovici este iarăși campion european în probele de 100 și 200 metri liber, după performanțe senzaționale în bazinul în care se desfășoară Europenele de Natație de la Paris.

Câţi bani a câştigat David Popovici la Paris

Sportivul legitimat la CS Dinamo București a dat o mică lovitură financiară în bazinul din capitala Franței și va avea de încasat o sumă uriașă.

Pentru cele două medalii de aur câștigate în cadrul acestei competiții, David Popovici poate ajunge la încasări de aproximativ 70.000 de euro.